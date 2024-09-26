«Электрощит Самара» расширяет доступ к своим закупкам с помощью B2B-Center

Отечественный производитель электротехнического оборудования «Электрощит Самара» облегчает условия участия в своих электронных закупках. Для удобства пользователей была создана брендированная торговая площадка b2b-electroshield.ru. Принять участие в торгах может любая зарегистрированная компания. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«Электрощит Самара» входит в состав ГК «Акрон Холдинг» — системообразующего вертикально-интегрированного промышленно-металлургического холдинга полного цикла. Большая часть закупок компании уже проходит на площадке B2B-Center, с которой «Электрощит Самара» сотрудничает много лет. В 2024 г. партнерство вышло на новый уровень, основанный на более крупных объемах закупок: только с начала 2024 г. на ЭТП B2B-Center проведено более 500 торгов на общую сумму свыше 2,4 млрд руб. В среднем в каждой процедуре участвует более трех поставщиков. Свои торги на B2B-Center также проводят другие предприятия холдинга — завод «Инвертор», производитель электрооборудования, и компания «Энерго технология», которая занимается проектированием и строительством энергообъектов.

По словам Дмитрия Куприянова, генерального директора «Электрощит Самара», стратегическая цель компании — укрепление энергобезопасности России. «Для этого необходимо создавать отечественное конкурентоспособное оборудование, строить новые подстанции, вводить новые мощности. Это возможно лишь при наличии и развитии такого ценного капитала, как поставщики. Сегодня мы активно совершенствуем закупочные процессы, постоянно анализируем рынок и на B2B-Center ищем партнеров, с которыми будем строить свой бизнес открыто и справедливо».

В настоящее время на электронной торговой площадке «Электрощит Самара» открыты закупочные процедуры для поставщиков оборудования и комплектующих, упаковки и расходных материалов, а также подрядчиков для оказания строительных, ремонтных, транспортных и консультационных услуг.

«Электрощит Самара объединяет крупные производства, сервисные центры, региональные представительства, проектные институты, монтажные организации. Платформа B2B-Center позволяет не только консолидировать все закупки компании на отдельной, брендированной ЭТП, но и вести единую базу поставщиков, проводить торги дочерних и зависимых структур от имени головной компании», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.