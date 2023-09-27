Терминалы Galileosky подсказывают добывающей компании, где искать золото на Дальнем Востоке

Компания «Сантэл мониторинг» внедрила на золотоприиске круглосуточную систему контроля спецтехники c терминалами пермского производителя Galileosky. Анализ данных позволяет определять, насколько целесообразно разрабатывать каждый карьер. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

Ранее транспорт и спецтехника компании «ПИК» на прииске «Архара» в Еврейской автономной области были оборудованы системой мониторинга с передачей данных через Wi-Fi. Из-за плохого сигнала информация не всегда поступала оперативно или терялась. Более того, нужно было настроить контроль расхода топлива, работы органов спецтехники и содержания золота в породе.

Технические специалисты «Сантэл мониторинг» установили на 28 транспортных средств терминалы Galileosky Base Block Iridium, так как оборудование обеспечивает бесперебойную передачу данных в труднодоступных местах.

Теперь терминалы круглосуточно передают данные о работе спецтехники: производится подсчет, сколько кубометров земли расчистил бульдозер. На самосвалах терминалы считают количество загруженных ковшей и контролируют поднятие кузовов. За счет сопоставления количества загруженных ковшей породы в промывочную машину с количеством промытого золота выявляется целесообразность разработки карьера. Главный результат – рациональное распределение техники, так как благодаря системе контроля большая часть техники направляется в тот карьер, где процент добываемой руды больше.

Более того, компания контролирует количество отработанных часов техники и фактический простой. Это позволяет обеспечить минимальный простой и максимально добыть золотую руду. Контроль задач по проверке грунта на наличие золотой руды, подсчет моточасов и количества операций обеспечивают терминалы на буровой установке. Дополнительно терминалы контролируют расход топлива.

Директор ООО «Сантэл мониторинг» Алексей Барабашкин: «По факту внедрения системы контроля и мониторинга работы спецтехники заказчик получил возможность оперативно контролировать круглосуточную работу на приисках, где отсутствует сотовая связь и действует другой часовой пояс. На будущее у заказчика есть потребность в контроле движения топлива в стационарных емкостях и дооснащение транспортных средств, которые участвуют в процессе золотодобычи».