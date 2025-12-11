Москва потратит почти два миллиарда на удаленный доступ к ЦОДам городской системы «умного» транспорта

Москва выделит около двух миллиардов рублей на обеспечение доступа к Центрам обработки данных (ЦОДам), интегрированным с городской системой «умного» транспорта. Реализация проекта рассчитана на 1080 дней и предусматривает создание комплексной инфраструктуры с высокотехнологичным оборудованием для круглосуточного мониторинга.



Удаленный доступ к системе «умного» транспорта

Как выяснил CNews, столичные власти потратят 1,74 млрд руб. на предоставление удаленного доступа к базам данных комплексной системы контроля парковочного пространства и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 20 ноября 2025 г. на сайте госзакупок техническом задании. Заявки на участие в тендере заказчик принимает до 8 декабря. Итоги выбора поставщика услуг выберут 10 декабря.

Удаленный доступ к системе, согласно документам, предоставляется сроком на 1080 календарных дней. Исполнитель услуг берет на себя обязательства по предоставлению заказчику права использования системы, которая включает в себя программное обеспечение и базы данных, функционирующие на основе центров обработки данных и программно-аппаратных комплексов.

Фото М. Денисова. Сайт правительства Москвы Москва потратит почти два миллиарда на доступ к ЦОДам с городской системой «умного» транспорта

Ключевой особенностью является интеграция системы в существующую инфраструктуру заказчика. Взаимодействие между сторонами будет осуществляться через назначенных ответственных лиц, с обязательным уведомлением об изменении контактной информации в течение одного рабочего дня.

Система предназначена для автоматической фотовидеофиксации транспортных средств с обязательным распознаванием государственных регистрационных знаков и формированием доказательной базы для последующего привлечения к административной ответственности. Места размещения оборудования, именуемые локациями контроля, будут определяться на основе заявок, сформированных заказчиком. Первая такая заявка должна быть направлена в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта.

Технические требования

Система должна отслеживать остановки и стоянки автомобилей. Исполнитель обязан обеспечивать ее работу круглосуточно. Для каждой зоны контроля необходим паспорт с адресом, координатами, схемой, фотографиями и дорожными знаками.

Требуется круглосуточная техническая поддержка, мобильные группы, спецтехника и оборудование, включая электроизмерительную лабораторию и автовышку. Система должна находиться под постоянным наблюдением. Заказчик должен иметь доступ к данным о ее работе и простоях.

Требования к системе высокие. В уличной зоне — 412 поворотных камер с разрешением не менее 4 мегапикселей. Камеры оснащены инфракрасной подсветкой для видимости ночью до 400 метров. Они защищены от пыли и влаги (IP67), поворачиваются на 360 градусов. На месте данные обрабатываются модулями с 8-ядерными процессорами, графическими ускорителями и 32 ГБ оперативной памяти. Питание обеспечивается аккумуляторами на 100 Ач, работающими при температурах от -30 до +55 градусов. Связь с серверами осуществляется через 4G/LTE роутеры с пропускной способностью 20 Мбит/с. Все оборудование находится в термошкафах, рассчитанных на температуру от -45 до +55 градусов.

Центральная часть системы включает мощную серверную инфраструктуру: 10 серверов видеоаналитики, 4 серверов баз данных, 4 серверов маршрутизации и 4 серверов видеоархива. Серверы оснащены двумя 32-ядерными процессорами с частотой от 3 ГГц, 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и высокоскоростными SSD. Для хранения данных используются жесткие диски по 16 ТБ. Данные защищены аппаратно-программным комплексом шифрования. Доступность сетей и оборудования должна составлять не менее 99% в месяц.

Право на использование системы предоставляется в течение 60 дней после заключения контракта. В комплект документации входят свидетельства об утверждении типа средств измерений, документы о поверке, технический паспорт, руководство по эксплуатации и паспорта зон контроля.

Система автоматически следит за парковочным пространством, передает данные по защищенным каналам, фиксирует нарушения ПДД и правил благоустройства, интегрируется с внешними информационными системами. Она распознает государственные регистрационные знаки России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, а также дипломатические, военные, полицейские и мототранспортные знаки со всего мира.

Отснятые материалы хранятся не менее 90 дней, формируется аналитическая отчетность, система работает без связи с ЦОД до двух недель. Она регистрирует не менее 16 видов нарушений и хранит более 300 миллионов записей. Вероятность полного распознавания номера составляет не менее 90%, вероятность ошибки — не более 5%.

Система обнаруживает лица и транслирует видео с камер. Ее программное обеспечение должно быть защищено на высоком уровне и включено в Единый реестр российских программ. Все измерительные приборы подлежат поверке и внесены в Государственный реестр средств измерений России.

Проект реализуется поэтапно. Сначала — тестирование, монтаж и настройка 412 контрольных зон. Затем система вводится в эксплуатацию с поэтапной приемкой и оплатой услуг.