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«Авито» – сайт №1 по автотематике в Московском регионе

«Авито» возглавил список самых популярных автомобильных сайтов в Московском регионе с показателем видимости 36,5% в десктопном и мобильном поиске. Рейтинг представлен аналитиками «Ашманов и партнеры».

Рейтинг составлен на основе показателя видимости сайта, который автоматически рассчитывается сервисом Seorate как доля показов, которую получает сайт, занимая определенную позицию в поисковой выдаче по конкретной тематике. Чем выше показатель видимости, тем больше пользователей поисковых систем видят сайт в результатах поисковой выдачи. Динамика видимости может коррелировать с динамикой посещаемости из поисковых систем. По итогам сбора данных «Авито авто» лидировал на протяжении 2021 г. в автомобильной тематике в десктопном и мобильном поиске в Москве, получив самый высокий показатель видимости в поисковых системах «Яндекс» и Google – 36,5%.

Для расчета самого посещаемого автомобильного сайта аналитики «Ашманов и партнеры» ежегодно с помощью сервиса Seorate исследуют количество запросов интернет-пользователей в поисковых системах «Яндекс» и Google по трем основным сегментам: продажа, автосервисы и спецтехника. Для каждого из сегментов аналитики собирают семантическое ядро, которое состоит из клиентских запросов, связанных с покупкой, арендой, ценами на услуги техобслуживания и другими.

«В рамках задач по привлечению новых пользователей, анализируются данные о присутствии “Авито” в поисковых системах с учетом тематики запросов и региональности. Также используются сигналы из систем аналитики для вебмастеров, результаты экспериментов с контентом и разметкой», – отметили специалисты «Авито».

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