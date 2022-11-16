Система управления электрическими сетями «Россети Ленэнерго» работает на базе ОС Astra Linux

Российский разработчик ПО для энергетического сектора – компания «Монитор электрик» и ГК «Астра» сообщают о внедрении в «Россети Ленэнерго» катастрофоустойчивой системы управления электрическими сетями, созданной с использованием программной платформы «CK-11», работающей на базе ОС Astra Linux и СУБД PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Проект реализуется в соответствии с целевой моделью оперативно-технологического управления, разработанной в «Россети Ленэнерго». Его ключевые задачи — существенно укрупнить центры управления объектами и повысить эффективность выполнения операционных функций управления электрическими сетями города Санкт-Петербург и Ленинградской области. В качестве прикладного программного обеспечения проекта было выбрано современное платформенное решение «CK-11», разработанное АО «Монитор электрик».

«CK-11» — это универсальная информационно-технологическая платформа с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного и коммерческого управления объектами электроэнергетики. Продукт уже длительное время успешно используют электросетевые и генерирующие компании, крупные промышленные предприятия, системные операторы электроэнергетических систем. На основе «CK-11» можно создать как распределенные многоуровневые системы управления, так и комплексы управления, обеспечивающие синхронную работу сразу нескольких связанных центров управления в едином информационном пространстве. Возможности масштабирования, заложенные в «CK-11», позволяют решать задачи управления процессами и объектами различного масштаба и сложности: от производства электроэнергии на одной электростанции до управления энергосистемой России.

Проектом внедрения «CK-11» предусмотрено создание автоматизированной системы оперативно-технологического управления централизованной архитектуры, состоящей из двух территориально разнесенных центров обработки данных (ЦОДов) с автоматической синхронизацией модельных, оперативных и журнальных данных. При реализации проекта осуществлялось постепенное внедрение функций оперативно-технологического управления – SCADA (оперативное управление сетью, переход на ведение оперативной документации в электронном виде), OMS (управление отключениями в процессе нормальной эксплуатации сетей и при возникновении аварий), комплекс расчетно-аналитических задач, тренажер диспетчера.

Единая информационная модель предприятия в настоящее время является крупнейшей в стране: она объединяет 692 питающих центра классом напряжения 500-35 кВ с 33 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций с напряжением 6/10 кВ. Помимо модели топологически связанного оборудования, система содержит его электрические параметры, географические координаты объектов, описание устройств автоматики, данные о потребителях электроэнергии и т.д. В созданной системе реализован надежный, независимый для каждого ЦОДа прием входящих телеметрических данных с использованием коммуникационных шлюзов, которые наряду с комплексом информационной безопасности обеспечивают прием информации от устройств телемеханики.

Наряду с надежностью, ключевым преимуществом системы является рекордная производительность обработки данных: она способна за одну секунду обрабатывать 17 тыс. дискретных и аналоговых значений, устанавливая соединение с 3500 источниками телеметрической информации, что в немалой степени обеспечивается использованием отечественного системного программного обеспечения производства ГК «Астра».

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«Переход на Astra Linux Special Edition для решения самых ответственных задач, в том числе при создании цифровых систем управления объектами критической информационной инфраструктуры, — лучшее подтверждение возможностей отечественной защищенной платформы. Для ГК “Астра” подобные проекты миграции — это удачная возможность получить и активно наращивать ценный опыт адаптации своего ПО под потребности и специфику стратегически важной отрасли», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Монитор электрик» — российский разработчик ПО для сектора энергетики. Решения компании применяются для автоматизации процессов оперативного, технологического и ситуационного управления. Возможности продуктов и масштабируемость платформы позволяют создавать как простые и компактные системы управления на небольших предприятиях, так и иерархические распределенные комплексы с единым информационным пространством управления для холдинговых структур и корпораций. Компания за 25 лет работы завершила свыше 1000 проектов автоматизации диспетчерского и оперативно-технологического управления в различных электроэнергетических и промышленных предприятиях.