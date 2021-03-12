«Эдит про» займется сопровождением СУПА «Ленэнерго» на «1С»

ГК «Эдит про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению информационной системы управления производственными активами (СУПА) на базе программного обеспечения «1С». В рамках сопровождения системы компания будет оказывать услуги поддержки ее функциональных возможностей, решать возникающие при эксплуатации инциденты, обновлять и модернизировать программные продукты, а также проводить обучение для сотрудников «Ленэнерго».

ПАО «Россети Ленэнерго» обеспечивает снабжение электроэнергией потребителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Электросетевое хозяйство компании включает 430 центров питания и более 80 км линий электропередачи. оборудования «Россети Ленэнерго» обеспечивает электроэнергией домохозяйства на территории площадью 85,3 тыс. кв. км, где проживает 7,2 млн человек. Компания использует систему управления производственными активами на базе программного обеспечения «1С».

Система на платформе «1С» помогает «Россети Ленэнерго» оценивать техническое состояние активов предприятия, заблаговременно планировать обслуживание оборудования и ремонтные работы. Благодаря этому состояние всего электросетевого комплекса полностью прозрачно для компании, ее инвесторов и регулирующих органов. Использование системы управления производственными активами на базе «1С» позволяет «Россети Ленэнерго» сокращать затраты на аварийное восстановление оборудования.

Поэтому для «Россети Ленэнерго» крайне важно, чтобы управление СУПА осуществлялось без сбоев и инцидентов. Открытый конкурс на сопровождение информационной системы на платформе «1С» выиграла группа компаний «Эдит про», специализирующаяся на внедрении, поддержке и модернизации учетных систем для предприятий энергетического комплекса на базе платформы «1С».

«Эдит про» будет отвечать за поддержание функциональных возможностей СУПА и документации для решения возникающих инцидентов в процессе ее эксплуатации. Обязательным условием является сохранение целостности информационной системы.

«Крупные предприятия энергосетевого комплекса вынуждены поддерживать огромное количество сложного, нуждающегося в регулярном техническом обслуживании и ремонтах оборудования. При этом любой сбой для них чреват не только значительными финансовыми потерями, но и репутационными рисками. Поэтому для таких компаний очень важно найти баланс между постоянно растущими расходами на оборудование и уровнем его надежности. Оптимально работающая СУПА на базе “1С” позволит компании прозрачно и точно планировать затраты на поддержку и развитие электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – комментирует Дмитрий Кичко, руководитель ГК «Эдит про».