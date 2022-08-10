ГК «Эдит про» автоматизировала процесс планирования диагностики оборудования в «Россети Ленэнерго»

ГК «Эдит про» реализовала проект автоматизации планирования многолетних и годовых планов-графиков, учёта факта и форм отчетности по диагностическим работам в компании «Россети Ленэнерго». Проект позволил компании сократить расходы, трудозатраты и повысить уровень надёжности оборудования электрических сетей.

«Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Обслуживает территорию двух субъектов федерации (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) общей площадью 85,3 тыс. кв. км. Организация эксплуатирует электрические сети напряжением 110-0,4 кВ протяжённостью 81590 км.

Диагностика такого количества оборудования играет важную роль в эксплуатации электросетей: от нее зависит то, насколько будут эффективными техническое обслуживание и ремонты (ТОиР) оборудования, насколько будет надёжным электроснабжение потребителей.

До начала проекта в «Россети Ленэнерго» не было предусмотрено полномасштабного автоматизированного формирования многолетних и годовых графиков диагностики оборудования в информационных системах.

Кроме того, компании требовались цифровые инструменты для расчета стоимости выполнения работ по диагностике, контролю протоколов испытаний и измерений по группам оборудования. Также был необходим механизм автоматического формирования отчётов.

Для решения указанных задач была выбрана компания «Эдит про», которая уже неоднократно выступала партнером в проектах цифровизации энергетических компаний. В качестве платформы для автоматизации были выбраны решения «1С:ERP Управление предприятием»: «Комплексное управление ресурсами предприятия» (ERP).

В ходе проекта была выполнена интеграция с подсистемами: Паспортизация, Учёт технического состояния, Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), а также бухгалтерской системой «Россети Ленэнерго». Были автоматизированы рабочие места профильных подразделений Диагностического центра Ленэнерго и более 400 рабочих мест специалистов служб диагностики филиалов «Россети Ленэнерго».

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В рамках решения реализован настраиваемый механизм периодичности. Он позволяет делать гибкие настройки сроков проведения диагностики в разрезе типов объектов, классов оборудования, видов диагностических работ.

По итогам проекта был автоматизирован расчет плановой стоимости работ по диагностике электрооборудования, процесс ведения периодичности диагностических работ, механизм формирования многолетних и годовых графиков, а также планов диагностики. Контроль исполнения мероприятий по диагностике и работа с отчетностью теперь ведутся автоматически.

В решении реализована функциональность планирования и учёта относительно новых видов диагностики, таких как измерения частичных разрядов и визуальные обследования электроустановок в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного излучения. Это характеризует проект как инновационный.

«В результате «Россети Ленэнерго» на 5% сократила трудозатраты и операционные расходы, на 15% снизила производственный брак и на 80% ускорила получения управленческой отчетности. Диагностика оборудования позволит заблаговременно заменять износившиеся приборы и другие компоненты, так что компания сможет оказывать потребителям услуги более высокого качества. Проект стал еще одним звеном в цифровой трансформации компании», — отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».