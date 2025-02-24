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Макаленко Максим
|24.02.2025
|Улучшенную связь «МегаФона» в Георгиевке дотянули до Зотино 1
|05.02.2025
|Тара и Тарский район вышли на новые скорости «МегаФона» 1
Макаленко Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
|Беззубкин Игорь 23 2
|Россия - СФО - Омская область 679 2
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145653 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1168 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
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