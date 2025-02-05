Тара и Тарский район вышли на новые скорости «МегаФона»

Жители Тарского района теперь пользуются интернетом на высоких скоростях. Загрузка и обмен информацией стали более комфортными благодаря модернизации сети, проведенной компанией «МегаФон». Обновление позволило увеличить среднюю скорость передачи данных почти на 30% по всей территории района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тара – старейший город в Омской области. Первые поселенцы обосновались здесь в конце 16 века и главной их задачей стало отражение степных кочевников от границ растущего российского государства. Интерес к теме освоения Сибири не ослабевает, поэтому нередко здесь можно встретить туристов. Сегодня Тара – второй по величине город региона, где расположены крупные предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Компания «МегаФон» провела обширную работу по модернизации сети связи, установив современное оборудование на базовых станциях в городе Тара. Улучшения предоставляемых услуг связи произошли в том числе на улицах: Советская, 5-ой Армии, Тюменская, Школьная, где расположены важные для города социальные объекты: музеи, образовательные и медицинские учреждения, театр. В итоге удалось увеличить емкость сети и разгрузить существующие базовые станции.

Часть работ связисты провели за пределами города. Например, в селе Екатерининское Тарского района после технического обновления скорость мобильного интернета увеличилась в четыре раза до 40 Мбит/с. В селе Чекрушево, где проживает около 900 человек, построена новая базовая станция, поддерживающая стандарт связи 4G. Теперь и жители, и приезжие смогут пользоваться сервисами государственных услуг, скачивать необходимые данные, отправлять «тяжелые» файлы, делиться впечатлениями с друзьями через мессенджеры и социальные сети.

«Модернизация сети позволила увеличить скорость мобильного интернета для 43 тыс. жителей Тарского района примерно на 30%. Согласно аналитике «МегаФона», быстрый доступ к цифровым сервисам, востребован местными жителями. Абоненты сгенерировали за последний месяц 208 ТБ трафика, что сопоставимо с просмотром 52 тыс. кинофильмов», – сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

«В течении года операторы сотовой связи не только устанавливают новые базовые станции, но и проводят модернизацию уже существующего телеком-оборудования. В 2024 г. было обновлено порядка 850 базовых станций сотовой связи до уровня 4G, а также построено около 200 километров волоконно-оптических линий связи на территории Омской области», – отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.