В ОмГТУ предложили инновационный способ работы холодильной техники

Ученые Омского политеха предложили использовать тихоходные компрессоры вместо конденсаторов для получения жидкой фазы хладагента в холодильной технике. Это поможет уменьшить вес и габариты промышленного оборудования. На исследование выделен грант размером 1,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ОмГТУ.

В холодильной технике, как и во многих других направлениях, использующих технологическое оборудование, важна минимизация массогабаритных параметров, повышение эффективности работы, упрощение уже существующих схем. Именно к этим целям стремятся политехники.

Научный коллектив кафедры уже более 15 лет ведет исследования, связанные с тихоходными компрессорными машинами. Полученные результаты зародили идею инновационного использования тихоходного компрессора.

Cергей Бусаров, доцент кафедры «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ: «Одним из блоков холодильной машины является конденсатор – именно его мы часто видим на фасадах зданий. В нем происходит переход хладагента из газообразной фазы в жидкую. В промышленных холодильных установках они очень громоздкие, поэтому ведутся исследования, как снизить весовые характеристики машины. Идея нашего проекта заключается в том, чтобы повысить эффективность работы компрессора и получить жидкую фазу непосредственно в его рабочей камере. Мы предполагаем, что это позволит либо вообще исключить необходимость в конденсаторе, либо значительно уменьшить его габариты».

Подтверждение возможности конденсации хладагента в камере компрессора уже получено. Теперь предстоит разработать методику расчета такого оборудования. Чтобы прийти к соответствующим результатам, ученые тщательно проработали идею: проанализировали существующие установки, выбрали сегмент для своей работы – малые холодильные машины. Сейчас проводятся различные эксперименты, которые в дальнейшем помогут определить наиболее перспективные для применения хладагенты.