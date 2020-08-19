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Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что стоимость 1 ГБ трафика в Чукотском автономного округе достигла целевого показателя на 2020 г., закрепленного в паспорте федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». К такому выводу министерство пришло в результате мониторинга тарифов операторов мобильной и стационарной связи, которые работают на территории региона.

Стоимость 1 ГБ трафика мобильной связи (3G, LTE) и стационарного доступа в Чукотском автономного округе к августу 2020 г. снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Для обеспечения снижения между Минкомсвязью России и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о софинансировании услуг операторов связи, предоставляющих доступ в интернет на территории региона. В соответствии с соглашением, Правительство Чукотского автономного округа предоставляет субсидию за счет средств федерального и регионального бюджета на аренду спутниковых каналов связи четырем операторам: ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон» и ООО «САТИС-М».

«Вопросы снижения стоимости тарифов и улучшения качества связи для жителей Чукотки — в числе ключевых в работе регионального Правительства. Мы стараемся ускорить решение этой задачи. Строительство подводной линии связи – самый крупный региональный проект национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». До окончательной реализации этого проекта тарифы будут субсидироваться. Это временная мера, которая необходима особенно сейчас, в период пандемии, когда многие жители Чукотки перешли на дистанционный формат работы и учёбы», — отметил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Субсидирование будет проводиться в течение всего периода строительства подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту г. Петропавловск-Камчатский — г. Анадырь (ПВОЛС), которое завершится в 2022 г. На протяжении трех лет планируется ежегодное предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 148,4 млн руб., что позволит удерживать стоимость тарифов в пределах целевых показателей.

«В Чукотском автономном округе спутниковая связь до сих пор остается единственной доступной магистральной инфраструктурой связи. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи обеспечит переход на высокоскоростные магистральные каналы связи пропускной способностью до 100 ГБит/с, что поможет сдерживать рост тарифов, установленных в регионе. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации для строительства морской части линии связи. Все мероприятия проходят в соответствии с утвержденным планом-графиком», — сообщил замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов.

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