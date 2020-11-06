Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, по заказу Губернатора Чукотского округа и Министерства социальной защиты, запустила интеллектуального самообучающегося голосового робота-помощника, работающего на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Голосовой робот-помощник выполняет функцию сотрудника социальной защиты и консультирует жителей Чукотки по вопросам распространения коронавирусной инфекции в регионе, а также информирует жителей округа о полагающихся им социальных выплатах.

При звонке на прямую линию по номеру 8-800-234-04-87 голосовой помощник выясняет наличие симптомов заболевания, дает рекомендации по вызову участкового врача или скорой помощи, а при необходимости сам вызывает врача к заболевшему. Робот также информирует о мерах поддержки населения округа в текущей эпидемиологической ситуации: например, о социальных выплатах для различных категорий граждан, номерах телефонов для вызова курьеров для оказания помощи пожилым людям, общих номерах информационной поддержки по вопросам короновируса, и по другим вопросам.

При телефонном обращении голосовой робот распознает устную речь, ведет живую дискуссию с собеседником, отвечает на вопросы и выдает рекомендации в соответствии с жизненной ситуацией позвонившего, что позволяет полностью заменить человека в рутинных операциях.

Проект реализован на основе решения RunCall, являющегося резидентом акселератора инновационного центра MTS StartUp Hub.

«Режим самоизоляции показал особую эффективность использования ИТ-решений, которые позволяют удаленно взаимодействовать с аудиторией. Внедрение самообучающегося интеллектуального голосового робота позволяет решать задачи по обзвону населения в несколько раз быстрее, чем это бы сделали работники колл-центра. Следовательно, больший процент жителей Чукотки сможет оперативно получить необходимую помощь и поддержку. Мы уже видим первую статистику по работе прямой линии: наиболее востребовано решение у родителей, которые за время беседы с роботом, которая в среднем длится от двух до пяти минут, успевают узнавать всю интересующую их информацию о мерах социальной поддержки в текущей эпидемиологической ситуации», — отметила директор МТС в Чукотском Автономном округе Наталья Экшенгер.