За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4%

За IV квартал 2019 г. «Мегафон» нарастил выручку на 5,4%. Вместе с этим компания достигла роста всех ключевых финансовых показателей.

Ключевые результаты IV квартала 2019 г.: выручка увеличилась на 5,4% и составила 93,2 млрд руб.; сервисная выручка увеличилась на 1,3% и составила 80,4 млрд руб.; выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 41,5% до 12,8 млрд руб.; показатель OIBDA вырос на 39,8% до 38,5 млрд руб., рентабельность OIBDA составила 41,3%; скорректированная чистая прибыль выросла на 78,5% до 2,0 млрд руб.; чистый долг сократился на 8,5% до 320,4 млрд руб.

Сервисная выручка в IV квартале 2019 г. выросла на 1,3% и составила 80,4 млрд руб в основном благодаря росту выручки мобильной передачи данных в связи с обновлением линейки «Включайся!» последними технологическими решениями и партнерскими сервисами. Абонентам была предложена система кросс-скидок, впервые на рынке внедрена функция кэшбека с абонентской платы, который можно потратить на приобретение продуктов компании. Эти и другие решения привели к росту пользователей передачи данных на 6,7% до 34,9 млн человек, количество мобильных абонентов в России сохранилось на уровне 75,2 млн человек. Рост выручки от услуг клиентам государственного сектора в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) также оказал положительный эффект как на мобильный, так и на фиксированный сегменты выручки. По итогам года сервисная выручка достигла 310,8 млрд руб., показав прирост в 1,2%.

В IV квартале «Мегафон» продолжил развитие своей розничной сети за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию. Среднее количество клиентов в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка – на 30-40% по сравнению с салонами традиционного формата.

Развитие форматов обслуживания в рознице «Мегафона» продолжается. Так, в ноябре 2019 г. открыт первый в России Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов. Это новый формат салонов продаж в четыре раза большей площади с открытой выкладкой, электронными ценниками, интерактивными механиками взаимодействия с потребителями и технологиями самообслуживания. Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей.

CAPEX в IV квартале составил 31,3 млрд руб., на 18,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Экономия CAPEX обусловлена тем, что в 2018 г. осуществлялись масштабные вложения в обновление биллинговой платформы. В 2019 г. основной фокус компании был направлен на продолжающееся развертывание и повышение устойчивости сетей, повышение качества услуг, развитие клиентского опыта. За IV квартал 2019 г. введены в эксплуатацию порядка 2470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Компания активно готовится к внедрению нового стандарта 5G в России.

«Мегафон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки, направляя часть прибыли на ее сокращение. Чистый долг компании за отчетный период сократился на 29,9 млрд руб до 320,4 млрд руб. Это позволило «Мегафону» снизить соотношение чистого долга к OIBDA с 2,49x в III квартале 2019 г. до 2,11x в IV квартале 2019 г. Скорректированная чистая прибыль в IV квартале продемонстрировала рост на 78,5%. На годовых показателях прибыли по-прежнему сказывается рост финансовых расходов прошлых периодов в связи с привлечением дополнительных заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР, завершившегося в сентябре 2018 г., обязательного предложения о приобретении акций «Мегафона», завершившегося в I квартале 2019 г., а также выкупа акций у миноритарных акционеров, который был осуществлен во II квартале 2019 г.

Геворк Вермишян, генеральный директор компании, сказал: «"Мегафон" продолжает уверенно развивать бизнес, что подтверждает динамика основных показателей компании. Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в IV квартале выручку от услуг фиксированной связи. Мы показываем позитивную динамику сервисной выручки и по итогам года. Это особенно значимо, ведь на предыдущий 2018 г. пришелся рост наших доходов от контрактов в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу. Основные ожидания по развитию цифровой среды в России связаны с появлением в стране стандарта связи пятого поколения. Ключевые игроки рынка синхронизируют усилия для развития технологий – в декабре операторы договорились о создании совместного предприятия для подготовки к запуску 5G в стране. Мы рассчитываем, что совместная работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения, позволит предложить рынку новые возможности 5G. Предложения "Мегафона" для корпоративного бизнеса не ограничиваются услугами связи. Мы разрабатываем продукты на базе искусственного интеллекта, позволяющие упростить бизнес-процессы. Например, в ноябре было запущено облачное решение интеллектуальной обработки вызовов, которое позволяет компаниям принимать и делать звонки без привлечения операторов и тем самым сократить расходы и трудозатраты персонала, также разработан сервис виртуальной АТС для малого и среднего бизнеса. "Мегафон" продолжает развивать партнерства с крупными компаниями, позволяющие укрепить позиции Компании в области цифровых технологий. В начале IV квартала завершилось формирование совместного предприятия "Мегафона" с РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. В ноябре первый шаг в рамках "Aliexpress Россия" оценили наши абоненты – "Мегафон" стал первым оператором, запустившим интернет-магазин на ресурсе TMall. Партнерства и разработка собственных продуктов и услуг, отвечающих актуальным задачам абонентов и бизнеса, позволяют "Мегафону" реализовывать стратегию цифровой трансформации. Мы положительно оцениваем результаты IV квартала – как и года в целом – и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития компании. Начало 2020 г. для бизнеса оказалось нетипичным. И наши абоненты, и бизнес оказались в ситуации неопределенности в связи с ограничениями, вызванными эпидемиологической ситуацией в стране. Мы принимаем все меры для того, чтобы наши сотрудники и клиенты максимально комфортно прошли этот период. Пользователям предоставлен целый ряд льготных продуктов и услуг, чтобы помочь им справиться с вынужденными изменениями в образе жизни».

Никита Орлов, финансовый директор компании, сказал: «В IV квартале 2019 г. мы достигли хороших результатов и продемонстрировали рост ключевых финансовых показателей. Выручка выросла на 5,4% и достигла 93202 млн руб. Основная доля по-прежнему приходится на Россию – более 98,4% от всей выручки компании. Компания продолжает развивать новые сервисы, тарифы и инновационные услуги, реализуя стратегию цифровой трансформации, в результате чего цифровая выручка в IV квартале выросла на 52,3%. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в IV квартале 2019 г. выросла на 41,5% и составила 12822 млн руб., в связи с ростом продаж смартфонов, в том числе в высокой ценовой категории, новых моделей Samsung и Apple, а также смартфонов Honor и Huawei, которым были посвящены специальные маркетинговые инициативы. Положительный эффект на продажи оказало открытие салонов нового поколения. Показатель OIBDA в IV квартале 2019 г. вырос на 39,8% по сравнению с IV кварталом прошлого года до 38518 млн руб., а рентабельность OIBDA выросла на 10,1 п.п. до 41,3%. Положительный эффект оказали рост выручки и снижение затрат, благодаря проведению целого ряда инициатив по повышению эффективности, а также снижение затрат на радиочастоты с изменением тарифов. Скорректированная чистая прибыль в IV квартале 2019 г. составила 2022 млн руб., увеличившись на 78,5% в связи с ростом выручки и сокращением операционных затрат».