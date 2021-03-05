Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1»

Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд ГК Softline, стал совладельцем российской компании «Группа T-1», которая специализируется на создании и развитии сервисов на основе навигационных технологий для потребительских и корпоративных рынков. Размер доли и сумму сделки стороны не называют.

Ключевой продукт «Группы Т-1» – собственная телематическая платформа. Она используется для создания и совершенствования информационно-навигационных информационных систем для двух категорий заказчиков. Первая – частные логистические компании. Доход от сотрудничества с ними составляет значительную часть выручки. Вторая – региональные власти, с которыми «Группа Т-1» в рамках концессионных соглашений создает и модернизирует существующие региональные информационно-навигационные системы (РИНС) для повышения качества пассажирских перевозок и для решения логистических задач. РИНСы, созданные на платформе «Группы Т-1», эксплуатируются в Подмосковье, Омской области и ряде других регионов.

«Покупка доли в капитале «Группы Т-1» – это инвестиция в быстрый рост рынка транспортной телематики, который в нашей стране с ее огромными расстояниями просто неизбежен. Вместе с тем, у такого зрелого и эффективного продукта, как программно-аппаратная платформа «Группы Т-1», есть хорошие шансы для освоения зарубежных рынков, где у ГК Softline традиционно сильные позиции. Мы будем рады способствовать экспорту созданных в России продуктов и технологий более чем в 50 стран присутствия Softline», – сказала Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners и вице-президент по инвестициям ГК Softline.

«В любой стране мира перед эксплуатантами транспортной инфраструктуры стоят примерно одинаковые вызовы. Это ритмичность перевозок, их безопасность и связанность дорожной сети. Все эти вызовы платформа, созданная командой «Группы Т-1», эффективно решает для российских заказчиков и готова предложить свои сервисы зарубежным клиентам. Будем рады поучаствовать в повышении безопасности и эффективности эксплуатации транспортной инфраструктуры как отдельных зарубежных компаний, так и целых государств», – сказал Сергей Пономарев, генеральный директор «Группы Т-1».