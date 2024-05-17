Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

Организованная преступность - одна из главных движущих сил конфликтов во всем мире. Она охотится за слабым управлением, неэффективным правоприменением и неадекватным регулированием. В Азии преступные группировки поддерживают коррумпированные и опасные режимы от Мьянмы до Северной Кореи, представляя собой прямую угрозу региональной стабильности. С 2021 г. охват и влияние этих преступных сетей расширились настолько, что теперь они напрямую угрожают безопасности человека во всем мире и представляют растущую угрозу национальной безопасности многих государств по всему миру.

Мошеннические центры Юго-Восточной Азии

Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от организованных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 млрд в год, что составляет примерно 40% от совокупного ВВП трех стран.

По данным USIP, проблема переросла из региональной в глобальную в очень короткие сроки. Преступники расширяют свою деятельность в страны Ближнего Востока и Африки, используя те же методы. Более того, в последнее время увеличилось количество жертв, которые не говорят на китайском языке, что может быть связано с усилением внимания китайских правоохранительных органов к данной проблеме.

География проблемы

Мошенничества включают метод «разделка свиней» или Pig Butchering, когда злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры или приложения для знакомств и развивают романтические отношения с жертвой. Цель мошенника — построить с человеком как минимум дружеские, а в идеале романтические отношения. Мошенники убеждают делать инвестиции на поддельных криптобиржах, а затем исчезают вместе с деньгами доверчивой жертвы, пишет издание Securitylab. В итоговом исследовании показано, как эти сети использовали свою власть и влияние для создания сети мошеннических соединений в регионе, сосредоточенных в основном в Мьянме, Камбодже и Лаосе, но вовлекающих большинство других стран региона в управление своими операциями и мошенническими доходами.

Мошенники работают как в законных, так и в незаконной сферах бизнеса, получая доступ к региональным правительственным и деловым элитам и создают выгодные стимулы для местных элит. Для того чтобы те связывались с ними и оказывали материальную поддержку их преступной деятельности, которая часто скрыта под грифом видимой законности, например, казино, курорты, отели и особые экономические зоны (ОЭЗ). Распространение этих сетей в регионе тесно связано с районами с наиболее слабым управлением и наиболее глубокой государственной преступностью. Слияние этих групп с коррумпированными местными элитами породило злокачественную экосистему, которая быстро превращается в самую мощную преступную сеть современной эпохи.

В 2023 г. такие мошенничества привели к потерям в размере $3,5 млрд, канадцы потеряли около $413 млн, а малайзийцы - более $750 млн. В Камбодже прибыль от кибермошенничества, по оценкам, превышает $12,5 млрд в год, это половина официального ВВП страны, причем многие соединения принадлежат местной элите.

На 2023 г. хакеры зарабатывают в Азии $64 млрд в год, а в Камбодже, Лаосе и Мьянме доходы киберпреступников достигают $43,8 млрд, что соответствует 40% от совокупного ВВП этих стран. Такие данные приводятся в исследовании USIP, которое было обнародовано в мае 2024 г.

Зарождение угрозы

Мошеннические операции, процветающие на май 2024 г. в азиатском регионе, берут свое начало в региональной сети слабо регулируемых казино и азартных онлайн-игр, которые, начиная с 1990-х и ускоряясь в 2000-х гг., некоторые правительства продвигали как законный вклад в экономическое развитие.

Китайские граждане были главной целью зарубежного игорного бизнеса из-за полного запрета на азартные игры в Китае, где ежегодный рынок азартных игр оценивается в $40-$80 млрд. Под влиянием целого ряда факторов эта вредоносная деятельность приобрела новые черты и, благодаря развитию цифровых технологий, вышла за пределы региона, ориентируясь на глобальную аудиторию. Среди этих сил - влияние пандемии COVID-19, расширение зон слабого государственного регулирования и правоприменения в регионе, распространение конфликта в Мьянме и захват государственного аппарата преступными интересами, связанными с азартными играми, в разных странах, в частности в Камбодже и Лаосе.

Хотя Мьянма, Камбоджа и Лаос являются эпицентром региональной индустрии мошенничества. Большинство стран региона в той или иной форме способствуют деятельности преступных сетей, содействуя незаконной торговле принудительной рабочей силой в центры мошенничества, обеспечивая финансовую базу для отмывания доходов от незаконной деятельности. Хакеры помогают развивать передовые цифровые технологии, необходимые для сложных азартных игр, мошенничества и финансовых махинаций, осуществляемых преступными сетями.

В мошеннических операциях участвуют сотни тысяч людей, многие из которых были обмануты мошенническими объявлениями в интернете о прибыльной высокотехнологичной работе и незаконно переправлены в комплексы, где вооруженные банды содержат их в условиях, похожих на тюремные, и заставляют заниматься мошенничеством в интернете.

Эти жертвы принудительного труда (наряду с небольшим числом работников, которые добровольно участвуют в этом процессе) приезжают из более чем 60 стран мира. Мошеннические комплексы в Мьянме имеют дополнительный периметр вооруженной охраны, которую обеспечивают пограничники, находящиеся под властью военных Мьянмы или их доверенных лиц. Масштабные мошеннические операции в Мьянме вдоль китайской и тайской границ стали одной из основных причин внутреннего конфликта в стране.

В Камбодже спекулятивные инвестиции в недвижимость - казино и отели, оставшиеся пустыми в результате подавления туризма пандемией COVID-19. Финансы были укреплены и перепрофилированы для мошенничества в интернете в обширной сети защищенных элитой преступных сообществ, разбросанных по всей стране. В Лаосе ОЭЗ, как известный ОЭЗ «Золотой треугольник».

Взаимосвязанные как внутри страны, так и между странами, эти сети способны уклоняться от периодических преследований со стороны правоохранительных органов, перенося свои мошеннические операции из одной страны в другую или между странами, в зависимости от обстоятельств. В конце 2023 г. правоохранительные органы Китая закрыли мошеннические группировки на границе Мьянмы с Китаем, в результате чего многие из них переместились на юг, в мьянманский штат Карен, на границу с Таиландом, а также в Камбоджу и Лаос.

Многочисленные свидетельства говорят о том, что защита индустрии мошенничества на 17 мая 2024 г. представляет стратегический интерес для правящей элиты Мьянмы, Камбоджи и других стран региона из-за прибыльности индустрии и характера государственного участия.

Способы борьбы

Преступные группировки, возглавляющие эти аферы, организовали сложные операции по отмыванию денег, чтобы перевести средства в официальную экономику, рискуя подкупить крупные международные финансовые институты.

С 2018 г. методы преступных сообществ изменились, поскольку они пытались отмывать депозиты, поступающие на счета онлайн-игр из Китая. Подобное отмывание в промышленных масштабах распространено по всей территории Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, а также в таких финансовых центрах, как Сингапур, Гонконг и Дубай. Преступные группы используют стратегические уязвимости финансовых систем и вкладывают значительные средства в передовые финансовые технологии, которые не очень понятны правоохранительным органам. В ходе расследований было выявлено множество примеров того, как отмытые средства переходят в недвижимость по всему миру, в том числе в Великобритании и других частях Европы, в Канаде и в США. Соединенные Штаты на 2023 г. стали главной жертвой индустрии мошенничества в Юго-Восточной Азии, и ежегодные финансовые потери стремительно растут.

Единственной надеждой на дестабилизацию и разрушение этой сложной и укоренившейся преступной сети в Юго-Восточной Азии являются целенаправленные и скоординированные международные усилия. За последнее десятилетие Юго-Восточная Азия превратилась в крупный рассадник транснациональных преступных сетей, выходящих преимущественно из Китая. Эти организации нацелены на миллионы жертв по всему миру, используя незаконные и нерегулируемые азартные онлайн-игры и сложные мошеннические операции. По состоянию на конец 2023 г., по самым скромным подсчетам, ежегодная стоимость средств, похищенных этими синдикатами по всему миру, достигала $64 млрд.

Ответные меры США должны начаться с решения проблемы серьезной нехватки информации обо всех аспектах индустрии мошенничества, не в последнюю очередь о постоянно развивающихся технологиях, способствующих проведению мошеннических операций, их финансовых основах и отмывании денег.

Работая на международном уровне в Юго-Восточной Азии и во всем мире, эти усилия должны координировать сбор данных по всему миру, привлекая не только правительственные источники, но и гражданское общество, СМИ, бизнес и финансовые институты. Одним из самых слабых мест нынешних усилий правоохранительных органов и других попыток противодействия преступной деятельности, связанной с мошенничеством, является отсутствие систематического и скоординированного сбора данных.

Для того чтобы защитить своих граждан, правительство крупных стран Китая, США и России, должно провести общенациональную программу информирования общественности. Это нужно для того, чтобы привлечь внимание к методам мошенничества, используемым для вовлечения потенциальных жертв в мошеннические схемы инвестирования, знакомств и азартных игр, направленные на их обнищание.