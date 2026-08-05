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Ростех Росэлектроника Системы управления АО

Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 95 дел, на cумму 2 637 519 283 ₽*

Судебные дела (95) на сумму 2 637 519 283 ₽*
в качестве истца (26) на сумму 381 274 107 ₽*
в качестве ответчика (62) на сумму 878 311 608 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.08.2026 Российский хирургический комплекс с УЗИ и радиоволновым ножом готовят для военно-полевой медицины 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
12.02.2021 «Системы управления» и ИСП РАН создадут центр компетенций на базе технологического полигона 3
24.07.2020 Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 1
26.12.2017 ВЭБ и «Росэлектроника» будут совместно разрабатывать проекты в сфере высоких технологий 1
07.12.2017 «Росэлектроника» разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда 1
09.03.2017 «Ростех» строит многомиллионную ИТ-систему на Astra Linux 1
11.07.2014 НП «ГЛОНАСС» станет федеральным оператором автомобильной навигации 1
16.06.2014 В России начата работа над групповым разумом для боевых роботов 1
20.03.2014 Оборонные предприятия России задумались об импортозамещении в сфере ИТ 1
09.03.2011 Электронная промышленность России меняет власть 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3456 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 2
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 2
9589 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 603 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 2
Авикомп сервисез - Avicomp 41 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 1
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 39 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
Ростех - Росэлектроника - КРЭМЗ - Кимовский радиоэлектромеханический завод 2 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Ростех - Росэлектроника - НИИИТ ФГУП - Научно-исследовательский институт информационных технологий 9 1
Ростелеком 10942 1
МегаФон 10728 1
Yandex - Яндекс 9208 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15749 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Веста 52 1
Цезарь Сателлит 43 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1129 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2873 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13857 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3648 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1167 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53822 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11529 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1943 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28254 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2219 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25752 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3421 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7822 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4392 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2508 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7453 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26199 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12841 2
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6215 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 455 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3662 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1070 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 349 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16210 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12192 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6467 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10741 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1005 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3703 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 102 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1601 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 2
Ковчег - система резервного копирования 49 2
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Linux OS 11525 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6270 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 729 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1360 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 248 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3661 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 1
Караваев Игорь 12 3
Путин Владимир 3453 3
Якунин Александр 50 2
Конявский Валерий 10 1
Наумов Дмитрий 15 1
Мельничук Дмитрий 3 1
Шуленков Петр 3 1
Эскин Сергей 39 1
Матвеев Сергей 10 1
Брыкин Арсений 57 1
Аветисян Арутюн 42 1
Журавлев Сергей 16 1
Янковский Александр 4 1
Путилин Владислав 14 1
Хозин Леонид 11 1
Авдонин Борис 6 1
Минаев Владимир 8 1
Цветкова Ирина 1 1
Муравник Владимир 4 1
Николаев Егор 1 1
Матвеева Татьяна 110 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Чемезов Сергей 147 1
Сахненко Сергей 91 1
Борисов Юрий 122 1
Иванов Сергей 405 1
Урнышев Роман 34 1
Буяджи Павел 21 1
Терентьев Алексей 25 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Гурко Александр 139 1
Ананьев Алексей 110 1
Панков Андрей 22 1
Яцеленко Николай 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166059 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47586 3
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54732 1
Земля - планета Солнечной системы 10861 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3133 1
Россия - СФО - Новосибирск 4872 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2057 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57652 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33725 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9105 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11312 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53427 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1338 2
Антиимпортозамещение 6 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18135 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 383 2
Информатика - computer science - informatique 1194 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8068 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10337 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 234 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2245 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4016 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6552 1
Энергетика - Energy - Energetically 5851 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1328 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8486 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Федеральный закон 22-ФЗ - О навигационной деятельности 13 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11681 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7800 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6753 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3810 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21625 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2326 1
Российская газета 290 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1264 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
Рубин НИИ 9 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
День молодёжи - 27 июня 1086 1
День без турникетов 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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