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Ростех Росэлектроника Системы управления АО
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 95 дел, на cумму 2 637 519 283 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 17
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
|Караваев Игорь 12 3
|Путин Владимир 3453 3
|Якунин Александр 50 2
|Конявский Валерий 10 1
|Наумов Дмитрий 15 1
|Мельничук Дмитрий 3 1
|Шуленков Петр 3 1
|Эскин Сергей 39 1
|Матвеев Сергей 10 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Янковский Александр 4 1
|Путилин Владислав 14 1
|Хозин Леонид 11 1
|Авдонин Борис 6 1
|Минаев Владимир 8 1
|Цветкова Ирина 1 1
|Муравник Владимир 4 1
|Николаев Егор 1 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Ананьев Дмитрий 83 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Борисов Юрий 122 1
|Иванов Сергей 405 1
|Урнышев Роман 34 1
|Буяджи Павел 21 1
|Терентьев Алексей 25 1
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Гурко Александр 139 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Панков Андрей 22 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Российская газета 290 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1264 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.