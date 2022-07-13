Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов

Трансформировавшийся из Центрального командного пункта гражданской обороны СССР Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России намерен обзавестись оборудованием отображения информации на сумму почти в 300 млн руб.

Оборудование для Центра МЧС

Как выяснил CNews, Рузский центр обеспечения пунктов управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) готов потратить до 295,8 млн руб. на оборудование для системы отображения информации. Техника предназначена для двух залов организации, находящихся в Москве на улице Ватутина.

В частности, новое «железо» будет размещено в зале проведения совещаний руководства МЧС (в том числе в режиме видеоконференцсвязи) и в зале оперативной дежурной смены МЧС с автоматизированными рабочими местами и работой в круглосуточном режиме.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, который был объявлен 11 июля 2022 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимаются до 20 июля, подведение итогов намечено на 21 июля. Победителю предстоит завершить поставку оборудования, а также осуществить монтажные и пусконаладочные работы до 30 ноября 2022 г.

Центр управления МЧС закупается оборудованием отображения информации на 300 млн рублей

Как следует из тендерных документов, на данный момент в залах, в которых планируется разместить закупаемую технику, оборудование для видеоотображения данных уже эксплуатируется. В частности, в зале для совещаний руководства имеется видеостена, электронные табло «с часовыми поясами», четыре видеокамеры по периметру видеостены, четыре видеопанели «для дубляжа видеостены».

В зале оперативной дежурной смены установлена основная видеостена, две видеостены с девятью мониторами в каждой, три видеокамеры.

Редакция CNews направила в Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС запрос на комментарий относительно того, дополнит ли закупаемое оборудование уже используемую технику или заменит ее.

Какое оборудование закупается

Номенклатура поставки включает три десятка позиций, представляющих собой преимущественно импортную технику. В отношении некоторых решений указаны модели конкретных вендоров, хотя и с пометкой «или эквивалент».

Заказчику требуется 51 коммутатор системы управления двух типов, 434 трнассивера четырех типов, 98 передатчиков KVM Aten KE8950T-AX-G (Тайвань), 100 приемников KVM Aten KE8950R-AX-G, KVM-консоль AtenCL6708MW-ATA-RG, шесть удлинителей Aten CN9950, две система контроля и управления устройствами KVM.

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Также центр намерен приобрести систему видеорегистрации рабочих мест, четыре различных светодиодных экрана с комплектующими Absen A2712 Plus (Китай), пять видеопроцессоров трех типов российского бренда Media Display, два процессора управления Crestron AV4 (США), два сенсорных экрана Crestron TS-1070.

Кроме того, в центр необходимо поставить 12 акустических систем трех типов компании Fulcrum Acoustic (США), четыре акустические системы компании Turbosound (Великобритания), шесть усилителей мощности компании MC2 (Великобритания).

Под упомянутыми видеопроцессорами подразумеваются многофункциональные устройства приема и обработки мультимедийной информации, способные транслировать ее на любые типы устройств отображения данных: жидкокристаллические и светодиодные экраны, проекционные кубы, экраны прямой и обратной проекции.

Центр с богатой историей

Свою историю Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС ведет с 1955 г., когда была образована ециальная войсковая часть на территории Москвы. К концу того же года она была укомплектована личным составом и боевой техникой за счет частей войск МВД СССР.

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В апреле 1965 г. часть была переведена из Москвы в Рузский район Московской области — к месту нынешней дислокации. За последующие годы организация сменила множество названий: Центральный узел связи гражданской обороны СССР, Центральный командный пункт гражданской обороны СССР, 328 запасный пункт управления МЧС России.

Согласно распоряжению Правительства, 28 апреля 2014 г. Центру обеспечения пунктов управления МЧС России было присвоено почетное наименование «Рузский», говорится на сайте центра.