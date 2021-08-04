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«Сименс» создала рабочую среду в рамках концепции New Normal

«Сименс» внедрила концепцию New Normal в организации офисного пространства. Как утверждают в компании, она полностью отвечает требованиям безопасности, связанной с пандемией, дает максимальную гибкость и позволяет быстро и без особых усилий трансформировать офис в зависимости от потребностей бизнеса. Это продиктовано тем, что в компании поменялось само предназначение офиса: из места для повседневной индивидуальной работы он превращается в объединяющую среду для встреч и работы в командах.

Концепция New Normal в офисах «Сименс» подразумевает совершенно новый подход к использованию рабочего пространства и создание целой экосистемы разноплановых рабочих мест с применением интеллектуальных технологий. Одним из главных новшеств стали зоны-трансформеры. Благодаря столам на колесах, передвижным стойкам с электрическими розетками и мобильным маркерным доскам опен-спейс легко трансформируется в переговорную комнату или в группу рабочих мест для индивидуальной работы, и наоборот.

В коворкинг-зонах создано яркое пространство в креативном оформлении. Такая атмосфера способствует генерации творческих идей и очень подходит для встреч и мозговых штурмов. Как и другие зоны, она легко поддается трансформации благодаря пуфам на колесах, легким креслам и мобильным столам для ноутбуков. Креативное пространство отделено стеклянными или акустическими перегородками, чтобы поиск творческих идей не мешал работе других команд.

Эти перегородки были созданы для лучшей звукоизоляции: согласно внутреннему исследованию компании, около 60% «Сименс» считают, что посторонний шум отвлекает от работы и снижает продуктивность, при этом самый распространенный источник такого шума – разговоры коллег по телефону. Кроме того, на всех этажах нового офиса «Сименс» установлены звукоизолированные кабины из инновационных материалов с автономной вентиляцией, освещением и регулируемым по высоте сидением.

Изменился и подход к переговорным – практика показывает, что наиболее эффективны переговоры, в которых участвует до четырех человек, при этом обсуждение лучше вести не сидя, а стоя. Это позволяет быстро обсудить важные вопросы, не отвлекаясь на второстепенные моменты. Для этого в офисе «Сименс» выделены медиазоны: в них установлены эргономичные медиастолы с высокими креслами, а также мониторы для презентаций.

Для обсуждений внутри команд предусмотрены более просторные пространства – Team room и MS Teams meeting room. Каждая из Team room, где могут комфортно разместиться шесть-семь человек, обладает различной конфигурацией. MS Teams meeting room рассчитаны в первую очередь на проведение конференций MS Teams, которые в новой реальности играют ключевую роль в переговорах внутри команды, а также с партнерами и заказчиками.

«Благодаря концепции New Normal рабочее пространство стало инновационнее, удобнее и разнообразнее. Сейчас сотрудники проводят в офисе меньше времени, чем раньше, однако он продолжает выступать связующим звеном и по-прежнему необходим для эффективной работы», – сказала Анастасия Пауль, руководитель отдела по корпоративной коммуникации «Сименс» в России.

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