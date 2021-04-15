Спецпроекты

«Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Mercedes-Benz AG и «Сименс» продолжают плодотворное сотрудничество в области цифровизации и автоматизации в автомобильной промышленности при поддержке федеральной земли Берлин. «Сименс» как ведущий поставщик промышленного программного обеспечения и интеллектуальной инфраструктуры привнесет в партнерство свой опыт и технологии для развития гибкого, эффективного и экологичного автомобильного производства, поддерживая Mercedes-Benz AG в ее стремлении сделать производственные процессы цифровыми.

«Mercedes-Benz выводит цифровизацию на новый уровень в глобальной сети производства автомобилей Mercedes-Benz. Вместе с «Сименс» мы продвигаем вперед развитие экологичных технологий будущего – от Берлина по всему миру», – говорит Йорг Бурцер (Jörg Burzer), член правления компании Mercedes-Benz AG, управление производством и цепями поставок.

Для достижения этой цели производственный центр Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde в Германии будет преобразован в научно-практический центр по цифровизации с акцентом на разработку и внедрение цифровой экосистемы MO360 автомобилей Mercedes-Benz. Кроме того, предполагается реорганизация производственной деятельности – в ближайшем будущем компоненты электромобилей также будут собираться в Берлине, на старейшей площадке в глобальной сети производства силовых агрегатов компании Mercedes-Benz AG.

Кампус цифровой фабрики в Берлине – технологическое и цифровое ядро всей сети производства автомобилей Mercedes-Benz. Он призван способствовать глобальному внедрению на заводах компании новых разработок, которые были протестированы в Берлине. Сотрудничество с Центром промышленности и науки имени Вернера фон Сименса в Сименсштадте в Берлине позволило получить ценный опыт, который поможет в будущих проектах. Благодаря синергии Siemensstadt2 и Кампуса цифровой фабрики Mercedes-Benz в Берлине заводы, с которых начиналась индустриализация Германии, будут преобразованы в две современные цифровые площадки.

«Теперь наше многолетнее успешное сотрудничество с компанией Mercedes-Benz AG в области инжиниринга и производства стало еще шире и прочнее. Вместе мы хотим сделать следующий большой шаг к экологичному и еще более конкурентоспособному автомобильному производству. Для достижения этой цели оба партнера полагаются на комплексные цифровые разработки, чтобы органично объединить технологии, устойчивое развитие и новые производственные условия», – говорит Седрик Найке (Cedrik Neike), член правления «Сименс АГ» и генеральный директор подразделения «Цифровое производство»

Передовые решения «Сименс» закладывают основу для цифровой трансформации автомобильного производства, объединяя физический и виртуальный миры, операционные и информационные технологии. Это открывает новые возможности для сбора, осмысления и использования огромных объемов данных, генерируемых в машиностроении и производстве, делая производственные процессы гораздо более гибкими и энергоэффективными.



Другие материалы рубрики

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

«Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Что делать, если смартфон взломали?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных