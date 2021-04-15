«Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации

Mercedes-Benz AG и «Сименс» продолжают плодотворное сотрудничество в области цифровизации и автоматизации в автомобильной промышленности при поддержке федеральной земли Берлин. «Сименс» как ведущий поставщик промышленного программного обеспечения и интеллектуальной инфраструктуры привнесет в партнерство свой опыт и технологии для развития гибкого, эффективного и экологичного автомобильного производства, поддерживая Mercedes-Benz AG в ее стремлении сделать производственные процессы цифровыми.

«Mercedes-Benz выводит цифровизацию на новый уровень в глобальной сети производства автомобилей Mercedes-Benz. Вместе с «Сименс» мы продвигаем вперед развитие экологичных технологий будущего – от Берлина по всему миру», – говорит Йорг Бурцер (Jörg Burzer), член правления компании Mercedes-Benz AG, управление производством и цепями поставок.

Для достижения этой цели производственный центр Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde в Германии будет преобразован в научно-практический центр по цифровизации с акцентом на разработку и внедрение цифровой экосистемы MO360 автомобилей Mercedes-Benz. Кроме того, предполагается реорганизация производственной деятельности – в ближайшем будущем компоненты электромобилей также будут собираться в Берлине, на старейшей площадке в глобальной сети производства силовых агрегатов компании Mercedes-Benz AG.

Кампус цифровой фабрики в Берлине – технологическое и цифровое ядро всей сети производства автомобилей Mercedes-Benz. Он призван способствовать глобальному внедрению на заводах компании новых разработок, которые были протестированы в Берлине. Сотрудничество с Центром промышленности и науки имени Вернера фон Сименса в Сименсштадте в Берлине позволило получить ценный опыт, который поможет в будущих проектах. Благодаря синергии Siemensstadt2 и Кампуса цифровой фабрики Mercedes-Benz в Берлине заводы, с которых начиналась индустриализация Германии, будут преобразованы в две современные цифровые площадки.

«Теперь наше многолетнее успешное сотрудничество с компанией Mercedes-Benz AG в области инжиниринга и производства стало еще шире и прочнее. Вместе мы хотим сделать следующий большой шаг к экологичному и еще более конкурентоспособному автомобильному производству. Для достижения этой цели оба партнера полагаются на комплексные цифровые разработки, чтобы органично объединить технологии, устойчивое развитие и новые производственные условия», – говорит Седрик Найке (Cedrik Neike), член правления «Сименс АГ» и генеральный директор подразделения «Цифровое производство»

Передовые решения «Сименс» закладывают основу для цифровой трансформации автомобильного производства, объединяя физический и виртуальный миры, операционные и информационные технологии. Это открывает новые возможности для сбора, осмысления и использования огромных объемов данных, генерируемых в машиностроении и производстве, делая производственные процессы гораздо более гибкими и энергоэффективными.