Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей

Siemens, IBM и Red Hat объявили о новой программе сотрудничества по использованию гибридного облака IBM в качестве основы открытого, гибкого и безопасного решения для бизнес-анализа операционных данных предприятий реального сектора в режиме реального времени. Согласно отчету IBM, производственный объект может генерировать более 2200 терабайт данных в месяц, и большая часть этих данных никак не анализируется.

В рамках этой инициативы Siemens Digital Industries Software будет использовать открытое гибридное облако IBM на основе Red Hat OpenShift, чтобы расширить гибкость развертывания системы MindSphere, промышленного решения компании Siemens, реализующего принцип «IoT как сервис»». В результате, заказчики смогут эксплуатировать MindSphere как в режиме on-premise для более быстрого и гибкого охвата производственных процессов, так и в облачном режиме для бесшовной поддержки, обновления ПО и связки с другими корпоративными системами.

«Сегодня предприятиям реального сектора нужна гибкость и динамичность, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей в плане роста качества продукции и ускорения производственного цикла, – говорит Рэймонд Кок (Raymond Kok), старший вице-президент Siemens Digital Industries Software по Cloud Application Solutions. – В настоящий момент MindSphere уже предоставляет заказчикам ценную информацию на основе производственных данных, собираемых с помощью промышленного интернета вещей. Благодаря сотрудничеству с IBM и Red Hat мы сможем предложить более гибкие варианты применения MindSphere как в режиме on-premise, так и в облаке, что поможет нашим заказчикам лучше реализовать операционные потребности и повысить свою эффективность, гибкость и быстро реагировать на потребности современного рынка».

«Мы видим, что большая часть промышленных данных генерируется вне ИТ-систем – в производственных процессах, в цепочках поставок или в подключенных к сети промышленных продуктах, – и чтобы включить их в цифровую обработку, организации либо отправляют эти данные в свое корпоративное облако, либо заводят ИТ-технологии непосредственно на уровень этих операций, – говорит Маниш Чоула (Manish Chawla), генеральный менеджер IBM по работе с предприятиями промышленного сектора, энергетики и добычи и обработки ресурсов. – Наша программа сотрудничества с Siemens строится на использовании гибридного облака и ставит целью дать предприятиям лучшее из обоих миров: автономию, скорость и контроль над данными, которые генерируются непосредственно на производстве, а также бесшовное подключение к корпоративной ИТ-системе».

«Наша совместная инициатива с Siemens помогает оптимизировать производственные процессы за счет ведущей отраслевой платформы Kubernetes и открытого гибридного облака, – говорит Даррелл Джордан-Смит (Darrell Jordan-Smith), старший вице-президент Red Hat по направлению Industries and Global Accounts. – Используя Red Hat OpenShift в качестве базиса для MindSphere, мы уменьшаем сложность, предоставляя предприятиям один универсальный метод развертывания и эксплуатации MindSphere как в режиме on-premise, так и в облаке. Это позволяет заказчику сосредоточиться на инновациях и своем основном бизнесе».

Чтобы помочь реализовать возможности системы и снизить ИТ-риски, консультанты IBM Global Business Services и Global Technology Services будут выступать в качестве поставщика управляемых услуг и IoT-решений для клиентов Siemens MindSphere.

Организации применяют MindSphere для сбора и анализа данных, которые в реальном времени поступают от датчиков, установленных на производственных системах, машинах и механизмах, чтобы оптимизировать производственные операции и активы по всей цепочке создания стоимости, создавая их цифровое представление в режиме реального времени. Использование Red Hat OpenShift, ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса, в качестве базовой архитектуры on-premise позволяет заказчику гибко применять решения MindSphere как локально, в частном облаке, так и в составе перспективных решений на основе гибридной мульти-облачной модели. Таким образом, Siemens и IBM дают заказчику возможность сохранить полный физический контроль над данными для cсоответствия нормативным требованиями обеспечения конфиденциальности данных.

Анонсированная сегодня инициатива продолжает традиции давнего сотрудничества IBM и Siemens, одним из результатов которого является недавно представленное решение IBM Maximo, продлевающее жизненный цикл промышленных продуктов и оборудования за счет объединения инжиниринговых, операционных и эксплуатационных данных в рамках единой платформы.

Сотрудничество с Siemens является частью экосистемной программы IBM по инвестированию средств в ускоренное внедрение гибридного облака и открытых архитектур в ключевых отраслях промышленности, включая производство, энергетику, умные города, телекоммуникации и финансовые услуги. Siemens задействует возможности фонда IBM Cloud Engagement Fund, созданного в рамках программы соответствующих экосистемных инвестиций IBM в размере $1 млрд, для получения доступа к техническим и облачным ресурсам с целью поддержки миграции клиентских рабочих нагрузок в гибридные облачные среды.

Эти усилия приобретают еще большее значение сегодня, когда предприятия сталкиваются с последствиями пандемии и испытывают острую потребность в ускоренном выводе новых продуктов на рынок, повышении гибкости и стимулировании инноваций.