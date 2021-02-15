Спецпроекты

Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Бразильское подразделение компании Volvo Truck выбрало оборудование Simcenter SCADAS и программное обеспечение Simcenter Testlab из портфеля Simcenter для проверки долговечности автомобилей. Кроме того, эти разработки также используются командой Volvo Trucks в Бразилии, отвечающей за испытания на шум, вибрацию и жесткость.

Simcenter SCADAS применяется для измерения любых релевантных данных, а именно силы, ускорения, смещения и деформации, а также по возможности расширяет сбор данных о дорожной нагрузке (RLDA). Simcenter Testlab, в свою очередь, предназначено для работы с данными. Оно обеспечивает сбор информации о долговечности, анализ данных нагрузки и формирование отчетности в рамках единой высокоэффективной программной среды. Simcenter входит в Xcelerator – комплексный интегрированный портфель ПО и услуг управления «Цифровое производство» от компании «Сименс».

Применение решений «Сименс» компанией Volvo Trucks в Бразилии обеспечивает обмен информацией, а также более тесное внутреннее взаимодействие и сотрудничество. Теперь не нужно работать в условиях изоляции: команды делятся идеями и мнениями о различных способах улучшения характеристик автомобилей.

«Компания Volvo Trucks уделяет огромное внимание испытаниям на долговечность, поскольку мы знаем, насколько важна для клиента возможность использовать автобус или грузовик в течение продолжительного времени. Благодаря решениям «Сименс» мы можем с самых ранних этапов проектирования учитывать такие ключевые факторы, как манера вождения, дорожные условия и загрузка транспортного средства. При этом инструменты «Сименс» обеспечивают обмен данными внутри команды без риска потерять важную информацию», – говорит говорит Пабло Кубо, глава подразделения по долговечности и комфорту движения Volvo Trucks в Бразилии.

Компания Volvo Trucks в Бразилии уже более 40 лет поставляет автобусы и фуры по всей Южной Америке и зарекомендовала себя в качестве лидера рынка на этом континенте. Транспортные средства Volvo Trucks используются в строительстве, сельском хозяйстве и в быту. Кроме того, Volvo Trucks в Бразилии лидирует в сегменте электрификации автобусов, поскольку производит полностью электрические и гибридные модели. Компания также занимается разработкой электрических моделей грузовых автомобилей, предназначенных для поездок в городской черте.



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