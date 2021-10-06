«Сименс» и «Морнефтегазстрой» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Компания «Сименс» и ООО «Морнефтегазстрой» заключили соглашение о комплексном научно-техническом сотрудничестве, ориентированном на повышение уровня цифровизации предприятия. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного газового форума.

Партнерство будет развиваться в нескольких направлениях, включая электроэнергетику, добычу и транспортировку углеводородного сырья, переработку нефти и газа, нефтехимию, энергосбережение и экологию.

В рамках соглашения предстоит внедрение ряда технологий, в числе которых автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии, комплексные решения для обустройства месторождений, системы автоматизированного управления процессами подготовки сырья. Речь также идет о системах энергоменеджмента, включая мониторинг, анализ и управление режимами работы систем энергоснабжения и энергопотребления, системах безопасности зданий и сооружений, контрольно-измерительном оборудовании и др. Кроме того, планируется совместная разработка и внедрение решений на основе технологий «Сименс» для распределительных устройств и подстанций всех типов и уровней напряжения. Условия сотрудничества также подразумевают обслуживание и ремонт оборудования «Сименс», установленного на объектах «Морнефтегазстрой».

«Компания «Морнефтегазстрой» — производственно-инжиниринговая компания, которая консолидирует потенциал проектных и производственных структур в предоставлении промышленным предприятиям России эффективных комплексных инновационных решений, внедрении высокотехнологичного оборудования, создании эффективных и современных решений, направленных на развитие производства. Сотрудничество с «Сименс» открывает для нас новые перспективы и укрепляет потенциал», — отмечает Рубен Мецатунянц, исполнительный директор «Морнефтегазстрой».