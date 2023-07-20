Пентагон дал Microsoft последний шанс поставить военным AR-очки, от которых не тошнит и не кружится голова

Очередная попытка Microsoft с IVAS

Microsoft поставит вооруженным силам США пробную партию усовершенствованных армейских тактических очков IVAS, пишет Bloomberg.

Новая модель IVAS версии 1.2, построенная на основе гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, отличается от предшествующей легкостью, более компактным корпусом и улучшенным распределением аппаратной начинки внутри устройства. Изменения, внесенные в конструкцию гаджета, как ожидается, должны повысить уровень комфорта при его ношении.

Партию из 20 прототипов устройства Пентагон получит до 31 июля 2023 г. Затем в конце августа 2023 г. будут проведены полевые испытания с использованием IVAS 1.2. По информации Bloomberg, в ходе этих испытаний два отряда американских бойцов оценят новинку на предмет надежности устройства, удобства ее эксплуатации в условиях низкой освещенности, а также влияния на самочувствие и состояние здоровье солдата.

В Microsoft утверждают, что поставка осуществляется с опережением графика на три месяца.

Последний шанс для IVAS

Как отмечает агентство, по итогам испытаний Пентагон примет решение о переводе боевых частей на IVAS или отказе от проблемного проекта, над которым Microsoft работает с 2018 г.

«В рамках первичной оценки анализ рабочих характеристик с целью убедиться, что работы идут по графику и соответствуют проектным задачам, – заявил представитель Министерства обороны США в разговоре с Bloomberg. Он также отметил, что оснащение армии новым устройством требует выделения государством нескольких миллиардов долларов. Конгресс США пока не торопится с финансированием поставок IVAS, поскольку ожидает пока устройство будет доведено до приемлемого состояния.

В ближайшее десятилетие Пентагон планирует направить $21,9 млрд на закупку 121 тыс. высокотехнологичных тактических очков, запасных частей и устройств поддержки для них.

При условии, что текущая фаза тестирования устройства окажется успешной, МО США в промежутке между июлем и августом 2024 г. заключит контракт на производство и поставку дополнительной партии IVAS 1.2 для проведения второго этапа испытаний.

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Положительные результаты второго этапа испытаний откроют путь к полномасштабным боевым испытаниям девайса в период с апреля по июнь 2025 г. По их итогам будет принято окончательное решение о повсеместном оснащении боевых частей очками нового поколения.

Очки, от которых тошнит и кружится голова

Предыдущие этапы испытаний более ранних версий IVAS завершились для Microsoft не лучшим образом.

В течение трех недель с 18 июня 2022 г. 70 пехотинцев, экипированных новыми очками, отработали три 72-часовых сценария, включавших как оборонительные, так и наступательные действия. Некоторые из военнослужащих в ходе учений испытывали головную боль, усталость глаз и тошноту. Более 80% из тех, кто столкнулся с одним или несколькими из перечисленных симптомов, испытали их в первые же три часа с момента начала ношения очков.

Помимо негативного влияния на самочувствие солдат, испытания выявили чрезмерное количество проблем с работоспособностью ключевых функций устройства и другие существенные недостатки. Солдаты пожаловались на массивность устройства, суженное поле зрения, которое обеспечивает оптика, а также свечение дисплея, способное выдать местоположение бойца в темное время суток.

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В январе 2023 г. конгресс США принял решение направить лишь $40 млн из $400 млн, запрошенных военными, на разработку более совершенной версии устройства – IVAS 1.2, которая теперь является текущей.

В декабре 2022 г. Минобороны США разместило заказ на доработку девайса на сумму в $125 млн.