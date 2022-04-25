Пентагон обучает боевой ИИ на тактике российской армии на Украине

Американская армия использует искусственный интеллект и инструменты машинного обучения, чтобы анализировать данные, собранные в ходе российской спецоперации на Украине. Аналитика помогает Пентагону изучить боевую тактику и стратегию вооруженных сил России и модернизировать свои военные ИИ-программы.

Больше данных из Украины

Пентагон планирует усовершенствовать свой военный ИИ с помощью сведений о действиях российских вооруженных сил на Украине. Колоссальные массивы данных, полученных разведкой на поле боя, «скормят» инструментам машинного обучения и ИИ-платформам, чтобы проанализировать тактику и стратегию России в ходе вооруженных конфликтов. Об этом пишет FCW со ссылкой на Мейнарда Холидея (Maynard Holliday), директора по оборонным исследованиям и инженерии для модернизации Минобороны США.

«Мы, конечно, проведем анализ всего, что мы видели в отношении российской тактики. Все это войдет в базу данных, которую мы сможем тренировать», — сказал Холидей на на саммите AI Defense One Genius Machine 21 апреля 2022 г. Чиновник добавил, что работа ведется совместно с военно-морским информационным центром Тихоокеанского региона на военно-морской базе Сан-Диего. Лаборатория Battlespace Exploitation of Mixed Reality при центре сейчас изучает, как новые технологии могут применяться в военной сфере.

Анализ спутниковых снимков

В статье также отмечается, что США не отправляют беспилотники в украинское небо, однако американские спутниковые компании регулярно выкладывают в открытый доступ массу снимков из зоны конфликта, на которых видно расположение войск и техники обеих сторон.

Пентагон планирует усовершенствовать свой военный ИИ с помощью сведений о действиях российских вооруженных сил на Украине

Так, Грегори Аллен (Gregory Allen), старший научный сотрудник программы стратегических технологий в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), отметил, что военные ИИ-инструменты за последние несколько лет стали намного эффективнее. Он уточнил, что имеет в виду те, что предназначены для поиска и отслеживания конкретных объектов, которые зафиксировали беспилотники. По словам Аллена, военные ИИ-технологии «прошли длинный путь» с 2017 г., когда всему миру стало известно о военной программе распознавания изображений объектов на аэроснимках Project Maven.

«ИИ и машинное обучение становятся все более эффективными и чаще используются в вооруженных силах США для разведки, наблюдения и рекогносцировки», — отметил Грегори Аллен.

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Как отмечает FCW, такого рода данные также помогают украинской стороне предвидеть действия российских военных, так как США, вероятно, ими делятся.

Ожидаемые проблемы с GPS

Ранее CNews писал о том, что Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям научиться летать без американской глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Регулятор предупреждает летчиков о возможном отключении и «глушении» сигналов, которые могут помешать при взлете, посадке и корректировке маршрута.

О таких случаях после 24 февраля 2022 г. сообщило «Агентство ЕС по безопасности полетов» (EASA) – инциденты имели место в небе над Калининградской областью, на востоке Финляндии, в Черном море и в других локациях. В то же время российские авиаперевозчики на подобные сбои в системе GPS не жаловались.