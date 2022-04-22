Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS

Росавиация рекомендует отечественным авиакомпаниям научиться летать без GPS. Подготовку летчиков к рейсам без применения американской глобальной навигационной спутниковой системы ведомство призвало начинать уже сейчас. Официальные причины – возможное отключение и «глушение» сигналов.

Без GPS

Росавиация призывает перевозчиков подготовить летчиков к рейсам без американской глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо заместителя главы Росавиации Дмитрия Ядрова, адресованное руководителям авиакомпаний.

Согласно документу, Росавиация дает поручение «Госкорпорации по организации воздушного движения» помогать экипажам самолетов в случае отключения GPS. Пилоты же будут обязаны оперативно сообщать авиадиспетчерам о сбоях в работе.

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям научиться летать без GPS

Также ведомство советует авиаперевозчикам оценить риски, связанные с неполадками в работе навигационных приборов и бортовых систем, функционирующих на GPS. Экипаж рекомендуют проинструктировать, чтобы отработать алгоритм действий во время взлета и захода на посадку в случае сбоев. Также пилотам рекомендуют проводить стандартные процедуры с помощью традиционных навигационных средств, например, радиотехнических.

Участились случаи «глушения»

В письме объясняется, что рекомендации регулятор решал дать после сообщения европейского авиарегулятора 17 марта 2022 г., в котором тот заявил о случаях «глушения» после начала спецоперации России на Украине. Также были зафиксированы случаи подмены сигналов GPS или спуфинга.

В «Лаборатории Касперского» последний феномен объясняют так: это трансляция с земли фальшивого GPS-сигнала, когда навигаторы вокруг начинают показывать неправильное местоположение. GPS спуфинг также иногда используют для угона беспилотных летательных аппаратов и автомобилей.

Инциденты с подменой сигналом и «глушением», судя по бюллетеню «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA), фиксировали в небе над Калининградской областью, рядом с границами стран бассейна Балтийского моря, на востоке Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и на севере Ирака.

Что произойдет, если сигнал заглушат

В бюллетене EASA говорится, что помехи с GPS могут приводить к изменению маршрута и даже пункта прибытия из-за сложностей с посадкой. Кроме того, из-за сбоев может срабатывать предупреждение о сближении с землей. Также высоки риски потери доступа к системе автоматического оповещения и данным о параметрах ветра, земли и рельефа, отказу или сбою услуг связи.

«Система GPS работает так: люди взлетели, выставили курс и летят по точкам, которые она определяет. Как теперь будут отслеживать маршрут, не совсем понятно, – объяснил CNews авиаэксперт Вадим Лукашевич. – До внедрения GPS в XX веке в экипаже самолетов всегда был штурман, в задачи которого входила прокладка маршрута. Экипаж состоял из двух пилотов, бортрадиста, штурмана и бортинженера. Но на данный момент вернуть штурмана в состав экипажа невозможно, так как гражданские самолеты последних моделей производят двухместными – они рассчитаны на экипаж из двух человек».

А как же ГЛОНАСС?

В мире есть четыре глобальные навигационные спутниковые системы: американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Compass. Ранее CNews также писал, что аналог импортных навигационных систем создали в ОЭЗ «Технополис Москва». Однако быстро «импортозаместиться» получится вряд ли.

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«В России в основном зарубежный авиапарк, а самолеты Airbus и Boeing полностью оснащены системой GPS и принимают только этот сигнал, – объяснил Вадим Лукашевич. – Только в отечественных Superjet GPS комбинируется с ГЛОНАСС, системы взаимодополняют друг друга и повышают точность рейса. Но чтобы поставить блоки приемки ГЛОНАСС в воздушные судна других производителей, придется врезаться в бортовое оборудование на уровне аппаратуры – а это несанкционированный доступ и нарушение правил обслуживания самолета и проблемы с гарантией».

Впрочем, именно это предложил сделать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отреагировавший на ситуацию с GPS в российской авиаотрасли в своем Telegram-канале.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения, российские авиакомпании продолжали брать в лизинг и закупать иностранную авиационную технику, игнорируя требования установки на ней оборудования ГЛОНАСС. Теперь в режиме ошпаренной кошки будут искать решение. А оно одно – ставить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала и устанавливать приемники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в нашей стране самолетах», – написал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что ведомство отправит в Минтранс и Росавиацию свои технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС.