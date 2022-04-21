Аналог импортных навигационных систем создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Аналог импортных навигационных систем разработала компания «Лаборатория микроприборов» из особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания “Лаборатория микроприборов” из ОЭЗ Москвы обновила линейку навигационных систем и представила новую разработку – универсальный инерциальный модуль. Компания за один год может выпускать сотни таких модулей. Они дешевле по сравнению с зарубежными аналогами на 30-40% и применимы в самых разных приборах для управления, навигации и связи, например, в беспилотной авиации и автомобильном транспорте», – сказал Владислав Овчинский.

«Лаборатория микроприборов» создает модули, которые позволяют более точно анализировать окружающее пространство, вычислять координаты и прокладывать максимально верный курс. Например, такие технологии необходимы при поиске пропавших сигналов спутников или в настройке корректной работы беспилотного транспорта, спутниковых антенн и даже в геодезии.

В процессе система измеряет и выдает значения угловой скорости, ускорения и магнитного поля по трем осям, а также имеет встроенный датчик абсолютного давления.

Обновленная версия модуля не имеет корпуса, за счет чего более эргономична, занимает меньше места без потери функциональности.

«Компания “Лаборатория микроприборов” с 2016 г. располагается на площадке МИЭТ столичной особой экономической зоны, где входит в состав кластера микроэлектроники. Предприятие выпускает порядка 2000 единиц высокотехнологичной микромеханики в год, в том числе благодаря преференциям и условиям, созданным в ОЭЗ. В арсенале не только инерциальные модули, но и гироскопы, и датчики удара и вращения, и другие инновационные продукты», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.