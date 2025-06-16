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Савельева Татьяна
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» 1
|17.01.2017
|REG.RU перевел в электронный вид 33% исходящих документов 1
Савельева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Такском - Taxcom 242 1
|1С 8512 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 1
|Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 321 1
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