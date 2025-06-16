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Савельева Татьяна


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» 1
17.01.2017 REG.RU перевел в электронный вид 33% исходящих документов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Савельева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Такском - Taxcom 242 1
8512 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 321 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Почта России ПАО 2168 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10715 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24926 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12367 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1985 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53237 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5056 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3000 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 304 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6124 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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