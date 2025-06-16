Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176823
ИКТ 13762
Организации 10716
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25784
Персоны 75796
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2649
Мероприятия 855

ГУНБ Красноярского края Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» 2
18.11.2014 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края автоматизировала услуги печати и копирования с помощью Xerox 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

ГУНБ Красноярского края и организации, системы, технологии, персоны:

YSoft 14 1
Xerox 1144 1
Монохромное изображение - Monochrome image 630 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 448 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5977 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 1
Принтер - скорость печати 586 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1339 1
Оцифровка - Digitization 4722 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1200 1
Xerox HiQ LED 4 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
YSoft SafeQ 26 1
Дорогавцев Вадим 1 1
Михайлов Сергей 54 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1450 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1670 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14196 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для бронирования отелей и билетов из России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще