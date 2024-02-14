Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной

ПАО «МТС», цифровая экосистема, провела опрос ко Дню святого Валентина. В исследовании удалось выявить что пермяки слушают, когда влюблены и насколько музыкальный вкус влияет на выбор партнера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Музыка и внутреннее состояние

Большинство опрошенных (92%) согласились с тем, что музыка влияет на их отношение к окружающему миру и эмоции. Молодая аудитория (18-24 года) считает, что музыка может отвлечь от внутренних переживаний (84%). Респонденты возраста от 25 до 44 лет признались, что музыка может усугубить негативные эмоции и депрессивное состояние (32%). Среди опрошенных только 4% женщин признались, что музыка никак не влияет на их эмоции.

Музыка и любовь

По данным исследования, пермяки в состоянии влюблённости одинаково предпочитают слушать как поп-музыку, так и танцевальную (по 30%). Большинство опрошенных пермяков считают классическую музыку самым романтическим жанром (32%). 16% признались, что рок заставляет их грустить, вспоминать прошлое и бывшие отношения. Респонденты 35-44 лет ответили, что их музыкальные предпочтения меняются, когда они влюблены или вступают в новые отношения (40%). 23% женщин признались, что рэп у них ассоциируется с романтикой и чувствами к партнеру. Техно заставляет грустить и вспоминать прошлое 4% мужчин.

Музыка и отношения

Как показало исследование, 12% респондентов хоть раз в жизни находились в ситуации, когда им было стыдно за музыкальные предпочтения своего партнера. 20% при выборе партнера обращают внимание на его музыкальный вкус. Более половины опрошенных пермяков бывали в отношениях, в которых слушали музыку совместно со второй половинкой. 60% женщин и 40% мужчин признались, что хоть раз говорили партнеру, что им нравится то, что он слушает, хотя испытывали обратное. 16% респондентов хоть раз ссорились с партнером из-за музыкальных предпочтений. Мужчины слушают классику (26%) при ссоре с партнером, рок (21%) и рэп (21%). Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (16%), но помимо этих направлений выбирают шансон (5%). 42% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры.

***

МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с коллекцией треков. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.