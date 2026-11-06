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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Чувашия Вурнарский округ Вурнары

Россия - ПФО - Чувашия - Вурнарский округ - Вурнары

СОБЫТИЯ


06.11.2026 МТС усилила сеть в одном из центров агропромышленного комплекса Чувашии 1
08.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет для жителей 40 сел и деревень Чувашии 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
30.07.2015 «Ростелеком» охватил оптической сетью более 53 тыс. домохозяйств в Чувашии 1
26.05.2015 «Ростелеком» расширил зону охвата оптической сети в Чувашии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11101 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 2
МегаФон 11079 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5044 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11688 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9711 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4096 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10491 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8028 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3106 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8786 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2269 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5477 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9812 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 129 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6355 1
Топоров Игорь 5 2
Прокопьев Богдан 1 1
Хмельницкий Богдан 5 1
Русинов Михаил 54 1
Бобиков Дмитрий 38 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксарский район - Кугеси 11 4
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 56 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 322 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 817 4
Россия - ПФО - Чувашия - Алатырь 15 4
Россия - ПФО - Чувашия - Шумерля 14 4
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 4
Россия - ПФО - Чувашия - Цивильский район - Цивильск 7 4
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 53 3
Россия - ПФО - Чувашия - Козловский район - Козловка 7 3
Россия - ПФО - Чувашия - Мариинский Посад 11 3
Россия - ПФО - Чувашия - Ибресинский район - Ибреси 10 3
Россия - Калинино 12 1
Россия - ПФО - Чувашия - Батыревский район - Батырево 7 1
Россия - ПФО - Чувашия - Шемуршинский округ - Шемурша 6 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 74 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11046 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
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