Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

МТС полностью обновила сеть в Комсомольске-на-Амуре

Цифровая экосистема МТС завершила масштабную модернизацию сети в Комсомольске-на-Амуре. В рамках проекта рефарминга компания перевела 100% базовых станций на территории города с устаревшего стандарта 3G на современный LTE. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 30% и значительно улучшить качество сигнала внутри зданий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС перевели оборудование на низкочастотный диапазон LTE-900, главное преимущество которого — высокая проникающая способность. Это обеспечивает стабильный сигнал внутри помещений — в офисах, торговых центрах и жилых домах. В результате проведённых работ более 225 тысяч жителей и гости города получили улучшенный доступ к высокоскоростному интернету — в крупных торговых центрах, образовательных учреждениях, офисах и заведениях общепита.

Модернизация также расширила зону действия VoLTE – технологии, переводящей обычные голосовые вызовы в сеть нового стандарта и делающей голос собеседника четким, словно он находится на расстоянии вытянутой руки. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках смартфона.

«Завершение модернизации сети в Комсомольске-на-Амуре — важный этап нашей долгосрочной стратегии по развитию цифровой инфраструктуры в Хабаровском крае. Мы завершили работы в центральном районе и теперь весь город работает в высокотехнологичном стандарте LTE. Мы последовательно инвестируем в новое качество сети: уже провели рефарминг в Хабаровске и Хабаровском районе, в Комсомольском районе, и сейчас продолжаем эту работу в Ванинском районе. Эти инвестиции создают технологический фундамент для всех сервисов цифровой экосистемы МТС, делая их доступными и удобными для каждого абонента», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

Обзор: Рынок СЭД 2025

Власти обязали «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 делиться друг с другом частотами

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Половина крупных российских компаний готова увольнять работников из-за внедрения ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще