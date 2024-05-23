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В северной части Новочебоксарска запустили новые объекты связи

Пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с теперь можно в районе улиц Коммунистическая, Силикатная и Промышленная. Технические специалисты «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции в местах повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Преобразования коснулись жилых кварталов, дачного кооператива, промышленной территории и грузового порта. В большинстве локаций инженеры задействовали средний диапазон частот. Он дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Кроме того, на отдельных улицах были использованы высокие частоты для улучшения связи внутри зданий.

С момента запуска оборудования ежемесячный дата-трафик здесь вырос на 40%. Сейчас абоненты компании могут без задержек скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы и общаться по видео даже в часы пиковой нагрузки. Также проведенные работы увеличили площадь покрытия сети четвертого поколения там, где ранее сигнал был недостаточным.

«Объемы мобильного интернет-трафика в Новочебоксарске постоянно растут. На сегодняшний день одному местному абоненту необходимо в среднем 26 ГБ в месяц. Еще год назад цифра была на 15% ниже. Мы видим эту динамику и системно развиваем инфраструктуру связи в городе», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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