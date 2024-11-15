«МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии

Местные автовладельцы чаще всего добираются по скоростной трассе М-12 «Восток» до Москвы. Сюда они едут почти в два раза чаще, чем в Татарстан, Владимирскую или Нижегородскую области. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информации с базовых станций, расположенных вдоль новой магистрали. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сразу после запуска автодороги жители республики начали пользоваться ею достаточно стабильно: почти равный поток наблюдается в течение года. Тем не менее, были и пики — в отпускные июль и август число путешественников из Чувашии вырастало на 30% в сравнении со средними показателями.

В свою очередь на участке М-12 в республике чаще всего можно встретить водителей из регионов Поволжья и Урала. В первую очередь, это нижегородцы, татарстанцы и самарцы. В «десятке» — автолюбители из Свердловской, Оренбургской и Челябинской областей, Башкортостана и Пермского края. Также трасса стала удобным маршрутом для путешествий питерцев и владимирцев, предоставляя возможность быстро и комфортно добраться до нужных мест.

«Чтобы у автотуристов был доступ в интернет, на чувашском участке дороги действует порядка 20 наших телеком‑объектов. Технические специалисты задействовали здесь средний диапазон частот, который дает оптимальную емкость для большого числа абонентов. Благодаря этому, средняя скорость мобильного интернета составляет 20 Мбит/с, максимальная — 70 Мбит/c. Автолюбители могут в потоковом режиме слушать музыку и подкасты, пользоваться онлайн-картами, при необходимости подключать модем или роутер», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Как показывает big data оператора, в пути пассажиры предпочитают смотреть видео и общаться в мессенджерах и соцсетях. Самое популярное приложение для обмена сообщениями в дороге — Telegram, для просмотра новостей друзей — «ВКонтакте». На каждый из этих сервисов приходится по 10% всего интернет‑трафика путешественников.

Участок федеральной трассы М-12 «Восток» на территории Чувашии был открыт 15 ноября 2023 г. Из 810 километров автодороги, соединяющей Москву и Казань, 94 километра пролегают в республике. Реализация проекта по строительству магистрали продолжается: активно идут работы по ее продлению от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.