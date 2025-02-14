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Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Чувашии

Связь четвертого поколения (4G) стала доступна жителям и гостям старинных сел и деревень Урмарского района. Новое телеком‑оборудование в населенных пунктах Тегешево, Чубаево, Ковали, Шигали и Кудеснеры запустил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каждое из поселений насчитывает от двух до четырех с лишним столетий и известно своими историческими местами. К примеру, в селе Ковали расположено здание школы начала ХХ века, включенное Минкультуры Чувашии в перечень выявленных объектов культурного наследия, в деревне Кудеснеры находится курган с предметами бронзового века, в Тегешево — археологический памятник XVI-XVII веков.

Теперь любители истории, приехавшие в Урмарский район, могут делиться впечатлениями в соцсетях на максимальной скорости до 110 Мбит/с. Технические специалисты «МегаФона» задействовали низкий и средний диапазоны частот, чтобы обеспечить широкое покрытие и оптимальную емкость сети.

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«В этих населенных пунктах суммарно проживает свыше 3500 человек. Надежная мобильная связь упрощает местным и приезжим решение личных и рабочих вопросов. Потребность в этом высока: уже сейчас в деревнях и селах суммарно используют около 24 ТБ в месяц. Для сравнения — такой объем позволяет посмотреть более 16 тыс. исторических фильмов в разрешении для смартфона», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Ранее еще 8000 сельчан республики получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом оператора в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». В конце 2024 г. «МегаФон» развернул сеть 4G в 28 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.

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