Ефаринов Дмитрий
СОБЫТИЯ
|16.10.2025
|В Чувашии разогнали интернет вблизи Белого озера 1
|19.09.2023
|«Мегафон» расширил покрытие на территории Чебоксар 1
|13.07.2023
|«Мегафон» ускорил интернет в железнодорожной столице Чувашии 1
|27.06.2023
|«Мегафон» ускорил мобильный интернет в центре Чебоксар 1
Ефаринов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9730 3
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1524 3
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 369 1
|Дворец культуры имени Якова Ухсая 2 1
|Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
