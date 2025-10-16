Разделы

В Чувашии разогнали интернет вблизи Белого озера

Новые скорости мобильного интернета стали доступны вблизи одного из любимых мест отдыха жителей республики. Дополнительную инфраструктуру связи у Белого озера развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование обслуживает сразу три населенных пункта: село Новые Шимкусы и деревни Белое Озеро и Полевые Буртасы. Улицы последних двух проходят как раз вдоль водоема, где отдыхают и рыбачат жители Чувашии.

Инженеры «МегаФона» задействовали здесь сразу низкие и средние диапазоны частот. Такое решение дает широкое покрытие и оптимальную емкость для обслуживания большого числа абонентов. После проведенных работ жители и гости поселений выходят в Сеть на скорости до 150 Мбит/c.

«В этих малых населенных пунктах суммарно проживает около 1400 человек. Сейчас они в полной мере пользуются всеми необходимы цифровыми сервисами: порталом Госуслуг, приложениями банков, видеосвязью с близкими. Потребность в этом высока — только за месяц здесь прокачали 3,5 Тбайт интернет-трафика. Для сравнения такой объем позволяет посмотреть более 2300 фильмов в разрешении для смартфона», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов.

Белое озеро в Яльчикском районе — памятник природы регионального значения. Оно отличается не только размерами, но и чистотой, благодаря чему здесь обитают выхухоли, бобры и водоплавающие птицы. Кроме того, в прибрежной полосе водоема растет порядка 70 видов растений, включая входящие в Красную книгу Чувашской Республики.

