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Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар

В городе Чебоксары тестируют бескондукторную систему оплаты проезда с помощью валидаторов.

Новые валидаторы aQsi Cube для бесконтактной оплаты установлены в двух троллейбусах №17. Об этом CNews сообщили представители aQsi.

В Чебоксарах использованы новейшие виды оборудования и программного обеспечения, что позволило ускорить процесс оплаты. Благодаря этим улучшениям сократилось время посадки пассажиров.

Новые валидаторы принимают плату за проезд банковской или транспортной картой и сообщают, успешно или неуспешно прошла транзакция коротким звуковым сигналом. Пассажир получает электронный чек. Те, кто желают оплатить проезд наличными, могут это сделать у водителя.

Удобный и компактный валидатор не мешает входу и выходу пассажиров, крепится прочно и надежно в салоны любого транспортного средства.

Валидатор имеет сенсорный экран с антивандальной защитой и ударопрочный корпус. aQsi Cube выдерживает низкие температуры, защищен от влаги и пыли, что очень важно для работы на транспорте.

Система бескондукторной оплаты создает комфортные условия для всех участников поездки. Водитель не отвлекается на процесс оплаты билета, а пассажир самостоятельно оплачивает проезд удобным для него способом.

Внедрение системы бескондукторной оплаты не привело к росту количества пассажиров, не оплачивающих проезд, а работающие на линии контроллеры обеспечили оперативное выявление тех граждан, которые решили проехать бесплатно. Впрочем, пассажиры ведут себя сознательно и оплачивают проезд самостоятельно.

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