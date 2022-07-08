«Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике

Четырехсторонне соглашение о сотрудничестве было подписано в Чебоксарах 6 июля 2022 г. Его участниками стали города Чебоксары и Новочебоксарск, ГУП Чувашской республики «Биологические очистные сооружения» и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Документ касается реализации проектов и программ развития систем ресурсоснабжения, расположенных на территории Чебоксар и Новочебоксарска.

Целью сотрудничества станет содействие модернизации данных систем на базе современных ресурсосберегающих и цифровых технологий. Планируется внедрять технологии в сфере ресурсоснабжения, усиливать эффективность проектов, реализуемых по федеральным целевым программам и с привлечением финансирования от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Например, данное соглашение позволит выработать технические решения по оборудованию снегоплавильной станции на территории ГУП «БОС». Она будет работать для двух городов – Чебоксар и Новочебоксарска.

«Сегодня у нас есть общая идея, цели, инструменты, кейсы, которые позволят решить ряд проблем. Приятно, что участвуют крупные корпорации, которые будут выступать флагманом в этой важной для муниципалитетов, горожан, республики истории», – отметил глава администрации города Чебоксары Денис Спирин.

Соглашение нацелено на комплексное развитие региона как в области физической инфраструктуры, так и внедрения цифровых технологий. Речь идет о реализации проекта «Умный бережливый город» на основе подхода Lean Smart City, разработанной РИР. В том числе на базе единой информационной платформы, которая обеспечит интеллектуальное управление инфраструктурой, территориями и имуществом региона.

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«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество и реализацию большинства намеченных идей. Что важно, регион уже внедрил большое число инноваций, но не собирается останавливаться на достигнутым и планирует новые горизонты развития инфраструктуры, с чем мы, надеюсь, сможем помочь», – сказал Дмитрий Репин.

Также планируется внедрять энергоэффективные технологии, включая цифровые технологии управления объектами ЖКХ. Дмитрий Пулатов обозначил, что это будут системы мониторинга, контроля и управления инженерной инфраструктурой зданий, автоматического сбора и обработки данных о потреблении энергоресурсов.