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Geoscan Technologies Купольная связь
Решение «Купольная связь» позволяет оперативно организовать зону покрытия связью в районе развертывания. Для этого в воздух поднимается опорное беспилотное воздушное судно (БВС), выполняющее роль подвижной базовой станции в небе, через которую абоненты получают доступ к каналам связи.
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|«Геоскан» и «Гонец» провели успешное тестирование купольной связи на беспилотнике 1
Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 1
|Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА 7 1
|Манойло Андрей 3 1
|Юрецкий Алексей 15 1
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