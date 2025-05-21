Решение «Купольная связь» позволяет оперативно организовать зону покрытия связью в районе развертывания. Для этого в воздух поднимается опорное беспилотное воздушное судно (БВС), выполняющее роль подвижной базовой станции в небе, через которую абоненты получают доступ к каналам связи.