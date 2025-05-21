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Geoscan Technologies Купольная связь


Решение «Купольная связь» позволяет оперативно организовать зону покрытия связью в районе развертывания. Для этого в воздух поднимается опорное беспилотное воздушное судно (БВС), выполняющее роль подвижной базовой станции в небе, через которую абоненты получают доступ к каналам связи.

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Геоскан» и «Гонец» провели успешное тестирование купольной связи на беспилотнике 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 62 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2877 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3037 1
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Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА 7 1
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