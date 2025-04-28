«Геоскан» представил модификацию квадрокоптера «Геоскан 801» для длительного видеонаблюдения
Группа компаний «Геоскан» представила версию квадрокоптера «Геоскан 801» с привязной станцией для непрерывного видеомониторинга. Комплекс позволяет вести продолжительный осмотр местности, контролировать строительные работы на объектах, отслеживать транспортные потоки и решать другие задачи, которые требуют длительного видеонаблюдения с воздуха. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».
Комплекс включает БАС «Геоскан 801», привязную станцию, кабель длиной до 50 метров и бортовой источник питания для БВС. Привязная станция передает через кабель на «Геоскан» 801 постоянное напряжение, благодаря чему коптер может оставаться в воздухе до 6 часов. Станция автоматически регулирует длину кабеля, обеспечивает защиту от перегрева и короткого замыкания. В случае потери питания активируется резервная батарея для безопасной посадки дрона.
«Привязная версия нашего флагманского квадрокоптера для видеомониторинга —ожидаемый на рынке продукт: он позволяет обеспечить статичное видеонаблюдение с картинкой высокой четкости и тепловизионный контроль там, где установка стационарного оборудования невозможна или нецелесообразна. Прототип комплекса уже прошел апробацию в МЧС г. Севастополя. Мы планируем запустить его в серийное производство и начать первые поставки уже в III квартале этого года», — отметил генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.
Характеристики привязной станции: масса до 5 кг; габариты 265х150х175 мм; кабель до 50 м; выходное напряжение 400 В; рабочая температура: –20…+45 °С; степень защиты IPx4.