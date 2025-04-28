«Геоскан» представил модификацию квадрокоптера «Геоскан 801» для длительного видеонаблюдения

Группа компаний «Геоскан» представила версию квадрокоптера «Геоскан 801» с привязной станцией для непрерывного видеомониторинга. Комплекс позволяет вести продолжительный осмотр местности, контролировать строительные работы на объектах, отслеживать транспортные потоки и решать другие задачи, которые требуют длительного видеонаблюдения с воздуха. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Комплекс включает БАС «Геоскан 801», привязную станцию, кабель длиной до 50 метров и бортовой источник питания для БВС. Привязная станция передает через кабель на «Геоскан» 801 постоянное напряжение, благодаря чему коптер может оставаться в воздухе до 6 часов. Станция автоматически регулирует длину кабеля, обеспечивает защиту от перегрева и короткого замыкания. В случае потери питания активируется резервная батарея для безопасной посадки дрона.

Геоскан «Геоскан» представил модификацию квадрокоптера «Геоскан 801» для длительного видеонаблюдения

«Привязная версия нашего флагманского квадрокоптера для видеомониторинга —ожидаемый на рынке продукт: он позволяет обеспечить статичное видеонаблюдение с картинкой высокой четкости и тепловизионный контроль там, где установка стационарного оборудования невозможна или нецелесообразна. Прототип комплекса уже прошел апробацию в МЧС г. Севастополя. Мы планируем запустить его в серийное производство и начать первые поставки уже в III квартале этого года», — отметил генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

Характеристики привязной станции: масса до 5 кг; габариты 265х150х175 мм; кабель до 50 м; выходное напряжение 400 В; рабочая температура: –20…+45 °С; степень защиты IPx4.