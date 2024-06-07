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ГТЛК заказала строительство 6 электросудов проекта «Экокруизер-м» на верфи «Эмпериум»

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало c компанией «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) контракт на строительство 6 пассажирских электросудов проекта «Экокруизер-м».

Контракт подписан с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) во исполнение поручения Президента Российской Федерации по обновлению гражданского флота России. Планируется, что все электросуда будут переданы заказчику до июля 2026 г.

«Экокрузер-м» придет на смену самым распространенным судам на российских внутренних водных путях – проектам «Москва» и «Москвич». Характерный облик существующих проектов будет дополнен передовыми технологиями: электрические двигатели, оптимизированные обводы корпуса, энергоемкая система аккумуляторов и «умная» электроника. В отличие от дизельных аналогов, при движении новое судно практически не создает шума и вибраций, отсутствует запах переработанного топлива, что обеспечивает пассажирам совершенно новые впечатления от речных прогулок, иной уровень комфорта. На борту судна с удобством могут разместиться до 130 пассажиров.

Программа ФНБ предусматривает строительство и последующую передачу в лизинг на льготных условиях 260 судов в 2024-2028 гг., в том числе 16 «Экобасов» и 6 «Экокрузер-м». Общий объем инвестиций в проект составляет 231 млрд руб., из которых 136 млрд руб. приходится на средства ФНБ, 10 млрд руб. – на средства федерального бюджета и 85 млрд руб. – на заемное финансирование. Реализация инвестпроекта будет способствовать обновлению экологичного флота и увеличению объема перевозок водным транспортом, развитию компетенций в сфере судостроения, а также достижению технологической независимости транспортного комплекса страны.

В марте 2024 г. ГТЛК заключила по программе ФНБ договор с «Эмпериум» на строительство 8 пассажирских электросудов модели «Экобас». Ожидается, что все они будут поставлены ГТЛК до навигации 2025 г.

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ГТЛК видит большой спрос на электросуда, в том числе на круизные, и готова участвовать в реализации перспективных проектов по запуску экологичного электродвижения по территории России.

Николай Пожидаев, президент Sitronics Group, отметил: «Производимые нами электросуда уже зарекомендовали себя в процессе эксплуатации в Москве и других регионах страны как комфортный водный транспорт для перевозки жителей, прогулочных маршрутов и туризма. Это совмещение суперсовременного дизайна и технологий, которое не оставляет пассажиров равнодушными. Электросуда бесшумны и без выхлопов, что крайне важно для перевозки людей, а для судовладельцев — экономичны в обслуживании».

Оперативное управление пассажирскими перевозками на новых электросудах проектов «Экокрузер-м» и «Экобас» будет выполнять компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

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