ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских технологий и сервисов на основе низко- и среднеорбитальных спутниковых группировок гражданского назначения.

В рамках заключенного соглашения стороны договорились о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве по таким направлениям как: совместное участие в экспериментах по использованию спутниковых технологий для обеспечения учета и передачи телеметрии c беспилотных летательных аппаратов, совместной разработке инструментов и технологий анализа данных, получаемых с космических и беспилотных летательных аппаратов, а также о формировании новых цифровых сервисов с использованием спутниковых данных для широкого круга потребителей, включая финансово-экономическое моделирование таких услуг.