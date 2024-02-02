«ОТП банк» увеличивает лимиты на денежные переводы в интернет- и мобильном банке

«ОТП банк» увеличивает лимиты на переводы в мобильном приложении и интернет банке. Клиенты могут переводить по СБП до 1 млн руб. включительно за одну операцию. Комиссия при этом не взимается. Общий лимит на внешние переводы в интернет- и мобильном банке составляет 5 млн руб. в календарный месяц. Об этом CNews сообщили представители «ОТП банка».

«Сегодня СБП является одним из самых востребованных сервисов по мгновенному переводу средств по номеру телефона, поэтому для удобства клиентов переводы по СБП в банке совершаются без комиссии. Высокий спрос на другие виды переводов также не остался незамеченным, мы увеличили лимиты по операциям в мобильном приложении и интернет банке. Банк стремится обеспечивать наших клиентов современными и технологичными решениями, предоставляя больше свободы в управлении своими финансами», - сказал Виталий Новиков, директор по развитию ежедневного банковского обслуживания «ОТП банка».

Размер единоразового перевода по номеру карты из ОТП Банка в другой банк вырос до 300 тыс. руб.

Также изменения коснулись и возможности погашения кредитов в сторонних банках, теперь клиент «ОТП банка» может выполнить перевод на сумму до 100 тыс. руб. включительно за одну операцию. Комиссия на переводы составляет до 2% (минимум 150 руб.), ее размер зависит от банка-получателя.

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«ОТП банк» присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 млн клиентов и предлагает банковские услуги по всей стране.