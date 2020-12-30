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ОТП Банк создал собственный маркетплейс

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ОТП Банк представляет возможность приобрести товары из 8 категорий в рассрочку на собственной торговой площадке shop.otpbank.ru. Задача маркетплейса ОТП Банка – предложить клиентам удобный и понятный сервис по оформлению товаров в рассрочку с минимальным пакетом документов. Теперь для покупки достаточно заполнить короткую онлайн-анкету и дождаться решения по кредиту, что займет не более 15 минут. При этом, в случае одобрения кредита, выбранный товар сразу окажется в корзине покупателя – останется только выбрать комфортный способ доставки в любой населенный пункт России.

В декабре 2020 года в онлайн-витрине ОТП Банка доступны для покупки более 1 000 товаров бытовой техники и электроники. При составлении ассортимента, специалисты ОТП учитывали статистику наиболее популярных покупок и выбирали привлекательные предложения по цене и качеству. В 2021 году ОТП Банк планирует активно развивать собственный торговый агрегатор, расширяя ассортимент товаров, и подключая новых партнеров и ритейлеров федерального и регионального уровня.

«Мы рады предложить нашим клиентам простую и понятную платформу для оформления товаров в рассрочку», - комментирует Александр Васильев, заместитель председателя Правления ОТП Банка, - «Мы уверены, что наше предложение будет интересно потребителям, поскольку маркетплейс ОТП Банка предоставит возможность выбирать товары из наиболее популярных категорий и совершать покупки быстро и безопасно, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Мы планируем последовательно развивать нашу торговую площадку - уже в следующем году мы значительно расширим витрину товаров за счет новых предложений от нашей широкой партнерской сети по всей России».

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