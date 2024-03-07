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«ОТП Банк» дарит океан теплых поздравлений с помощью ИИ

«ОТП Банк» дарит океан теплых поздравлений к восьмому марта. Для этого с помощью технологий искусственного интеллекта создано интерактивное поздравление для дам с главным праздником весны. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

На специальной интернет странице проекта расцветают особенные интерактивные бутоны цветов с поздравлением, а каждая новая транзакция по карте «ОТП Банка» запускает волну теплых и нежных слов, для просмотра нужно всего лишь кликнуть на них.

Банк также подготовил для своих клиентов digital-подарки и предлагает пройти небольшой тест, в котором нужно выбрать архетип и цвет, отражающий ваш характер. Этот выбор влияет на дизайн цифрового подарка, делая его уникальным. Сгенерированной ИИ персональной открыткой можно будет украсить свои гаджеты или же поздравить близких людей.

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«ОТП Банк»присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 млн клиентов и предлагает универсальные банковские услуги по всей стране.

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