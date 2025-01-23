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«МТС Линк» запускает «Формы» для тестов, опросов и исследований

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», представила новое решение для проведения тестов, опросов, исследований, сбора отзывов и заявок. «Формы» от «МТС Линк» можно использовать и как самостоятельный сервис, и в качестве инструмента вовлечения во время вебинаров и онлайн-встреч.

Новый сервис «МТС Линк»

На платформе «МТС Линк» появился новый сервис «Формы». Создать новую форму можно в личном кабинете МТС Линк. В рамках одной формы можно сочетать вопросы с полем для собственного ответа или с выбором вариантов, задания на проверку знаний и поля для сбора обратной связи.

«Формы» интегрированы с сервисами «Вебинары» и «Встречи» от «МТС Линк»: опрос или тест можно запустить прямо в окне онлайн-мероприятия, без демонстрации экрана и перехода в другие приложения или вкладки. Участникам также не придется переключаться на другую вкладку, чтобы ответить на вопросы.

По завершении опроса или тестирования ответы участников консолидируются в выбранном организатором формате. Возможно отображение правильных ответов для участников, а также — опционально — формирование рейтинга на основе количества верных ответов и времени прохождения теста.

«Формы» стали частью комплексного продукта «МТС Линк» для корпоративного обучения, включающего в себя инструменты для проведения курсов, онбординга, коллаборации и проверки знаний

Сценарии использования

«Формы» стали частью комплексного продукта «МТС Линк» для корпоративного обучения, включающего в себя инструменты для проведения курсов, онбординга, коллаборации и проверки знаний. В планах разработчиков «Форм» — внедрение в сервис искусственного интеллекта. ИИ-ассистент будет проверять правильность ответов на открытые вопросы, где респонденты используют свободные формулировки.

«Количество сценариев, в которых можно использовать формы, ограничивается только фантазией пользователей. Например, преподаватели могут с их помощью проверять знания студентов, организаторы вебинаров — запускать квизы и опросы, маркетологи — собирать отзывы о продуктах и проводить анкетирование. Мы уверены, что новый сервис органично встроится в рабочие процессы как клиентов «МТС Линк», так и компаний, ищущих замену аналогичным зарубежным решениям, например, «Google Формам», — отмечает директор бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Марта Леман.

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