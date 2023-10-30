Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Nexign выпустила систему управления обучением сотрудников

Nexign представила систему Neon LMS, которая помогает организовать базу образовательных курсов и материалов, планировать обучающие мероприятия и управлять процессом обучения сотрудников. Благодаря типовым API система бесшовно интегрируется с уже существующими HR-процессами, включая «1С:ЗУП», и другими системами кадрового учета. Это позволяет собирать, анализировать информацию о сотрудниках и на ее основании комплексно подходить к построению обучения.

Neon LMS включает конструктор медиакурсов с материалами различного формата: иллюстрации, видео, опросы и тесты. У каждого сотрудника есть личный кабинет, который настраивается в зависимости от прав доступа и роли — ученика, преподавателя или руководителя. Современный и интуитивно понятный интерфейс помогает быстрее и эффективнее организовать процесс обучения. Администратор процесса может создавать собственные учебные курсы и материалы, классифицировать их по необходимым параметрам: формату контента, категориям, развиваемым навыкам и компетенциям, правам доступа и другим. Также возможно создание обучения на основе имеющихся в компании электронных курсов в формате SCORM. Каталог материалов позволяет быстро находить нужный контент через фильтры поиска и открывать доступ для групп сотрудников по заданным критериям. Преподаватель может просматривать информацию о посещаемости и прогрессе обучения. У руководителя есть возможность отслеживать прогресс в обучении своих подчиненных и согласовывать заявки. Обучающиеся в свою очередь получают бессрочный доступ ко всем материалам, практическим заданиям и оценку по результатам обучения.

«Для нас было важно сделать взаимодействие с системой Neon LMS простым, и наша команда успешно справилась с этим. Система легко встраивается в существующие HR-процессы для карьерного развития и адаптации сотрудников. Neon LMS позволяет эффективнее развивать сотрудников, готовить их к решению сложных бизнес-задач, а также сохранять и передавать экспертизу внутри компании, что крайне важно в условиях высокой конкуренции за ресурсы на рынке», — отметила Валерия Теняева, директор по управлению персоналом Nexign и руководитель продукта Neon LMS.

Решение может использоваться как самостоятельно, так и в качестве интегрированного модуля совместно с другими в составе Neon HRM, комплексной системы Nexign для оптимизации HR-функций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создает СЭД для органов госвласти. Ему предрекают проблемы

Microsoft исправила дефект Excel, который годами бесил ученых

На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

Собрать деньги и исчезнуть: Почти половина криптовалютных ботов в Telegram - мошенники

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

«Ростелеком» вложит полмиллиарда в ПО для автоматических инвестиций

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще