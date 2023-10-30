Nexign выпустила систему управления обучением сотрудников

Nexign представила систему Neon LMS, которая помогает организовать базу образовательных курсов и материалов, планировать обучающие мероприятия и управлять процессом обучения сотрудников. Благодаря типовым API система бесшовно интегрируется с уже существующими HR-процессами, включая «1С:ЗУП», и другими системами кадрового учета. Это позволяет собирать, анализировать информацию о сотрудниках и на ее основании комплексно подходить к построению обучения.

Neon LMS включает конструктор медиакурсов с материалами различного формата: иллюстрации, видео, опросы и тесты. У каждого сотрудника есть личный кабинет, который настраивается в зависимости от прав доступа и роли — ученика, преподавателя или руководителя. Современный и интуитивно понятный интерфейс помогает быстрее и эффективнее организовать процесс обучения. Администратор процесса может создавать собственные учебные курсы и материалы, классифицировать их по необходимым параметрам: формату контента, категориям, развиваемым навыкам и компетенциям, правам доступа и другим. Также возможно создание обучения на основе имеющихся в компании электронных курсов в формате SCORM. Каталог материалов позволяет быстро находить нужный контент через фильтры поиска и открывать доступ для групп сотрудников по заданным критериям. Преподаватель может просматривать информацию о посещаемости и прогрессе обучения. У руководителя есть возможность отслеживать прогресс в обучении своих подчиненных и согласовывать заявки. Обучающиеся в свою очередь получают бессрочный доступ ко всем материалам, практическим заданиям и оценку по результатам обучения.

«Для нас было важно сделать взаимодействие с системой Neon LMS простым, и наша команда успешно справилась с этим. Система легко встраивается в существующие HR-процессы для карьерного развития и адаптации сотрудников. Neon LMS позволяет эффективнее развивать сотрудников, готовить их к решению сложных бизнес-задач, а также сохранять и передавать экспертизу внутри компании, что крайне важно в условиях высокой конкуренции за ресурсы на рынке», — отметила Валерия Теняева, директор по управлению персоналом Nexign и руководитель продукта Neon LMS.

Решение может использоваться как самостоятельно, так и в качестве интегрированного модуля совместно с другими в составе Neon HRM, комплексной системы Nexign для оптимизации HR-функций.