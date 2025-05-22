Группа компаний «Нацпроектстрой» автоматизирует HR-процессы с помощью комплексной системы Neon HRM

Компания Nexign и ГК «Нацпроектстрой», российский строительный холдинг полного цикла, договорились о поставке и внедрении комплексного решения Neon HRM. Система поможет объединить всех сотрудников группы компаний, число которых превышает 100 тыс., в едином инфополе, избавиться от набора разрозненных HR-решений, которые используют сейчас в различных подразделениях, и создать единую точку входа ко всем HR-процессам. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В Нацпроектстрой появятся корпоративный портал и база знаний, а также модули «Целеполагание», «ИПР», «Обучение», «Оценка 360», «Адаптация» и «Аналитика». Основные цели внедрения — ускорение внутренних коммуникаций между сотрудниками, сокращение трудозатрат на поиск документов и оформление заявок, обеспечение доступа к новостям и сервисам HR-самообслуживания. Инструменты внутри решения помогут организовать прозрачную постановку целей, выстроить систему развития и удержания сотрудников, а руководителям позволят своевременно получать отчеты о процессах, связанных с подчиненными.

Специфика управления персоналом в Нацпроектстрой заключается в том, что у большинства сотрудников нет закрепленных рабочих мест в офисе, поэтому для них особенно важна возможность доступа к системе с мобильного устройства.

На данном этапе запущена пилотная стадия внедрения решения на 16 тыс. работников — она продлится до сентября 2025 г.

«Мы гордимся доверием со стороны «Нацпроектстрой»: теперь один из крупнейших работодателей России использует Neon HRM. Для нас этот проект уникален и связан с определенными вызовами, ведь в ходе работ команде внедрения Nexign совместно с представителями заказчика предстоит продумать методологию использования системы разными юридическими лицами в рамках группы компаний», — сказал коммерческий директор Nexign Сергей Карпов.