Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Группа компаний «Нацпроектстрой» автоматизирует HR-процессы с помощью комплексной системы Neon HRM

Компания Nexign и ГК «Нацпроектстрой», российский строительный холдинг полного цикла, договорились о поставке и внедрении комплексного решения Neon HRM. Система поможет объединить всех сотрудников группы компаний, число которых превышает 100 тыс., в едином инфополе, избавиться от набора разрозненных HR-решений, которые используют сейчас в различных подразделениях, и создать единую точку входа ко всем HR-процессам. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В Нацпроектстрой появятся корпоративный портал и база знаний, а также модули «Целеполагание», «ИПР», «Обучение», «Оценка 360», «Адаптация» и «Аналитика». Основные цели внедрения — ускорение внутренних коммуникаций между сотрудниками, сокращение трудозатрат на поиск документов и оформление заявок, обеспечение доступа к новостям и сервисам HR-самообслуживания. Инструменты внутри решения помогут организовать прозрачную постановку целей, выстроить систему развития и удержания сотрудников, а руководителям позволят своевременно получать отчеты о процессах, связанных с подчиненными.

Специфика управления персоналом в Нацпроектстрой заключается в том, что у большинства сотрудников нет закрепленных рабочих мест в офисе, поэтому для них особенно важна возможность доступа к системе с мобильного устройства.

Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно
Телеком

На данном этапе запущена пилотная стадия внедрения решения на 16 тыс. работников — она продлится до сентября 2025 г.

«Мы гордимся доверием со стороны «Нацпроектстрой»: теперь один из крупнейших работодателей России использует Neon HRM. Для нас этот проект уникален и связан с определенными вызовами, ведь в ходе работ команде внедрения Nexign совместно с представителями заказчика предстоит продумать методологию использования системы разными юридическими лицами в рамках группы компаний», — сказал коммерческий директор Nexign Сергей Карпов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Ученые из Японии создали камеру, которая способна снимать голограммы внутренних органов

Обзор: Российские No-code и Zero-code платформы 2025

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153