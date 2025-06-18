«МегаФон» запустил сервис управления талантами в облаке

Программное решение для вовлечения, развития и мотивации персонала — Cloud Neon HRM — теперь доступно клиентам сотового оператора в облачной версии. Благодаря появлению платформы в облаке внедрить ее в работу можно в короткие сроки и без инвестиций в инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В состав сервиса входит «Корпоративный портал» с личным кабинетом, доступом к HR-инструментам, оргструктуре, новостям и сообществам, системе благодарностей и маркету с виртуальной валютой. Для развития и обучения персонала в решении предусмотрена LMS-система с конструктором курсов и аналитикой. Организовать качественный онбординг и быстрее вывести новичков на плато эффективности помогает модуль «Адаптация», а доступ к корпоративным документам обеспечивает база знаний. В ближайшее время в облачной версии платформы появятся «Целеполагание», «Индивидуальный план развития», «Оценка 360», а также раздел C&B. Система разработана компанией Nexign и включена в реестр отечественного ПО.

Интерес бизнеса к автоматизации HR-процессов сохраняется последние годы, однако особо актуальным этот вопрос стал в условиях дефицита кадров на рынке труда. Платформа Cloud Neon HRM позволяет управлять процессами, проводить оценку кадров и корректировать стратегию управления персоналом, исходя из полученных данных. Согласно исследованию, проведенному Nexign, автоматизация процессов адаптации и обучения позволяет сократить затраты на них до 50%. Это происходит за счет стандартизации и администрирования системы. Кроме того, в три раза сокращаются трудозатраты сотрудников на поиск нужных заявок и документов, а за счет повышения лояльности, мотивации и вовлеченности снижается текучесть кадров.

«Крупный бизнес уже давно оценил преимущества автоматизации HR-процессов, но сейчас эта тенденция становится актуальной и для малого и среднего бизнеса. Облачные решения оптимизируют работу с персоналом в компаниях разной величины, сокращают временные и финансовые затраты. Cloud Neon HRM поможет управлять развитием, обучением и мотивацией сотрудников, освобождая ресурсы для стратегического развития и роста», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор компании Nexign.

«Облако «МегаФона» представляет набор сервисов для решения бизнес-задач — от виртуальной инфраструктуры до офисных платформ для командной работы. Появление нового продукта стало очередным шагом развития и позволит нашим клиентам автоматизировать бизнес-процесс, который в условиях дефицита кадров, приобретает важное значение. Облачная версия HRM внедряется в работу за несколько дней, без затрат на закупку оборудования, защиту данных и поддержание инфраструктуры — эти сервисы уже включены в облачной версии», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.