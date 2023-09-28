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Цифровизация Бизнес-приложения
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Nexign выпустила обновленное решение Neon HRM

Nexign усовершенствовала Neon до модульной HR-системы для оптимизации HR-функций, управления талантами и развития сервисов самообслуживания.

Решение построено на современной технологической и гибкой платформе, которая дает возможность автоматизировать как отдельные HR-процессы, так и всю экосистему управления персоналом. Использование гибких инструментов low-code и no-code позволяет настраивать Neon без привлечения разработчиков, а современный и адаптивный интерфейс помогает поддерживать фирменный стиль клиента. Для более эффективной обработки информации о сотрудниках модули Neon могут легко интегрироваться с «1С:ЗУП» и другими системами кадрового учета через типовой API. Neon HRM от Nexign — это полностью российская разработка, способная заменить зарубежные HR-системы.

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«Мы начали развивать собственную HR-систему после того, как собрали обратную связь от текущих и потенциальных клиентов и увидели, что доступные на российском рынке HR-системы не в полной мере удовлетворяли современным требованиям к цифровому комфорту и технологической гибкости. Эта проблема стала особенно очевидна после ухода зарубежных вендоров, в том числе компании SAP, которая уведомила российских клиентов о прекращении поддержки и обновления своих продуктов в начале сентября. Опыт в области разработки высокотехнологичного программного обеспечения позволил нам создать гибкое решение Neon HRM, отвечающее потребностям российских компаний», — сказала Валерия Теняева, директор по управлению персоналом Nexign.

Neon уже используют более 50 тыс. сотрудников компаний из различных отраслей, включая ИТ, ритейл, медиа, телеком, финансовый сектор. Например, в прошлом году «Мегафон» успешно перевел свои HR-процессы на Neon, отказавшись от SAP SuccessFactors.

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